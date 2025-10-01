知識複利．閱讀成金：Hami書城助您在變動時代，累積智慧紅利

台股日前衝破26,000點，創下歷史新高，又適逢聯準會即將降息。面對變動的局勢，該如何讓自己處於不敗之境？股神巴菲特曾說過「是閱讀使我致富。」透過每日學習，終使他獲得知識複利，迎得豐厚財富。即日起至10月底，Hami書城以「知識複利 閱讀成金」為主題推出週年慶活動，規劃從電子書折扣、訂閱回饋到新機選品多重好康，並推薦《紀律的投資者》、《複利效應》、《造光者》等書，邀請您一起累積智慧紅利！

本次週年慶優惠豐富，無論是偶爾翻閱電子書的輕量讀者，還是每天必讀的知識愛好者，都能找到最適合的方案。活動期間，凡全站累計消費滿800元，即可參加抽獎，有機會把市價7,980元的 TCL 40 NXTPAPER 護眼手機 或市價10,870元的 TCL NXTPAPER 11 Plus 護眼平板與專用皮套組帶回家，讓閱讀、追劇、上課都能更加護眼舒適，享受數位生活的便利與安心。

喜歡單本選購的讀者，也能在週年慶找到滿滿好康。即日起至10月底，Hami書城精選《給存股族的ETF實驗筆記》、《墨菲定律》、《熟睡迎接每一天！》等電子書全面七折起。每週三更推出全會員週週登入領百元購書金，整月加碼全站85折券。備受書迷喜愛的週末99元選書活動，此次也升級增量為每週15本，讓讀者輕鬆打造隨身書櫃。

若您是偏好訂閱的重度閱讀愛好者，Hami書城也準備了超值方案。一年期月讀包只要1,399元，即可暢讀各大報章雜誌、精選電子書與有聲書，還能再獲得100點 Hami Point 回饋；中華電信會員更有專屬好康，即日起至11月11日止，於中華電信網路門市申辦Hami書城月讀包年約方案，優惠價每月僅需100元起，不僅享有每月上網流量最高10GB，還能週週抽600點 Hami Point，讓用戶在補充知識的同時，也能兼顧行動上網需求；如果您正在尋找一台多工好用的行動裝置，最輕薄的三星 Galaxy Z Fold 7 的菁英暢讀方案會是極佳選擇：8吋大螢幕打造沉浸式閱讀體驗，折疊間就像翻開一本書，還享有三年月讀包方案，堪稱知識生活與行動辦公的高效首選。

Hami書城相信，閱讀是最穩健的投資，每一次翻頁，都是對自己的累積與回報。今年十月，讓知識成為您人生最珍貴的資產，與Hami書城一同見證閱讀的複利力量。

Hami書城週年慶活動頁：https://hamibook.tw/gMrV5

中華電信網路門市：https://hamibook.tw/t923u

