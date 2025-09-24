2024年度臺灣學術文獻影響力分析報告發佈 —— 臺灣學術傳播量能持續攀升，華文研究成果走向全球

華藝數位9月20日於集思交通部國際會議中心舉辦「2024年度臺灣學術傳播獎」頒獎典禮，並發佈《2024年度臺灣學術文獻推廣分析報告》。本獎項自2021年度創辦，至今已邁入第四屆，旨在表彰於學術傳播領域持續努力與創新的學者、研究單位與期刊出版單位。自首屆以來，已累計表彰80篇博碩士論文與40餘本臺灣學術期刊，展現臺灣在全球學術傳播的軟實力。

根據2024年度報告數據，臺灣學術研究在國際舞台上持續升溫：2024年臺灣博碩士論文總下載次數達85萬餘次，相較前一年60萬餘次明顯成長141%；學術期刊下載總量突破1,000萬次，展現臺灣學術期刊的國際能見度。此其中醫護相關研究在海外下載量表現亮眼，成為學位論文組的焦點。期刊組則依不同學門頒發「最佳傳播獎」、「潛力新星獎」、「最具多樣性獎」、「最佳下載獎」及「最具影響力獎」五大獎項，橫跨人文、社會科學、工程、基礎與應用科學、生物農學與醫藥衛生等領域，全面展現臺灣學術的多元面貌。此外，DOI解析次數突破1,000萬次，涵蓋220個國家與地區；在在顯示國際對臺灣學術知識的閱讀需求持續攀升。

在「2024年度臺灣學術傳播獎」中，學位論文組由醫護相關研究表現最為突出，其中包含母嬰照護、疾病風險評估、疼痛管理、老年醫學與失智症等主題，廣受海外讀者關注。期刊組則分別揭曉「最佳下載」、「最具多樣性」、「最具影響力」等獎項，充分反映不同領域的學術熱點。

典禮中特邀 ORCID亞太區經理鄭潔之（Estelle Cheng） 與 華藝數位產品總監李彥萱 發表主題演講，從國際學術認證機制到華文研究全球化趨勢，探討知識傳播的未來方向。

華藝數位學術產品總監李彥萱表示，這些成果展現了「讓研究走出台灣」的努力。隨著2023年底的「華藝線上圖書館」改版與數據優化，學術文獻的自然流量與國際曝光度得到顯著提升，讓世界看到了臺灣。未來將持續結合AI與新興數位工具，推動中文學術成果在全球的傳播與應用，持續擴大學術成果的國際能見度與影響力，推動臺灣研究與世界發展脈動的深刻連結。

