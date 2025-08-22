李渝筆下的青春與回憶《溫州街的故事》新書分享會9/6登場

李渝筆下的溫州街，是一段記憶的街道，更是一部跨越時代的城市心事。

在溫州街我渡過了中學和大學這一段生活中最敏感的時光。溫州街賦予我的意義，所挑引起的情思、祈望或幻想，應在書中文字間透露，不在這兒重述。於我，溫州街的故事說不完；若有其他不標明「溫州街的故事」的故事，也都是溫州街故事的延續。——李渝

由聯合文學主辦、台大中文系合辦，李渝《溫州街的故事》新書分享會，於9月6日（星期六）下午2點30分在台北市溫州街「臺靜農故居」舉辦，免費活動，歡迎參加，線上報名：https://reurl.cc/DOqANe

李渝《溫州街的故事》新書分享會

溫州街是一段記憶的街道，更是一部跨越時代的城市心事。

日 期：2025年9月6日 （星期六）

時 間：下午14:30～16:00

主 講：楊佳嫻（清華大學中文系副教授）

與會嘉賓：劉正忠（臺大中文系教授兼主任）、梅家玲（臺大中文系特聘教授）

主 持：周昭翡（聯合文學總編輯）

地 點：臺靜農人文會館

地 址：臺北市大安區溫州街25號

主辦單位：聯合文學出版社

合辦單位：國立臺灣大學中文系

書名：《溫州街的故事》
作者：李渝
出版社：聯合文學
出版時間：2025年7月21日

李渝筆下的青春與回憶《溫州街的故事》新書分享會9/6登場

