上班族也有開學焦慮？Hami書城開學季全站85折 助你無痛升級
開學在即，想問你準備好了嗎？不論是學生或是上班族，都可能面臨「開學焦慮」：擔心自己無法融入新環境、應付不了考驗、不懂如何規劃時間。不少專家指出，與其空想，陷在焦慮情緒裡。不如試著提前部署，透過閱讀逐步建立生活節奏，幫助自己以最佳狀態出發。
精選開學書展 多元主題一次補足學習能量
Hami書城推出「開學季優惠」，即日起至8月31日，全會員不限身份，登入即可領取全站優惠券，期間不限次數消費可享85折。期間推出書展，精選AI應用、時間管理、學習方法等多元主題好書，幫助讀者快速切換新學期狀態，從容迎向下個階段。
對準備考試的學生、新鮮人，以及希望增進專業技能的上班族來說，這是個用實惠價格一次補齊所需知識的好時機。Hami書城希望藉此鼓勵更多人養成良好的學習習慣，為自己打造充足競爭力。
中華電信網路門市加碼好禮
除了書展優惠，Hami書城限時下載精選《麥肯錫瞬間專注技巧》、《AQ逆境商數》等好書，幫助讀者克服焦慮，再搭配月讀包眾多語言學習書籍，提升競爭力。為此，中華電信網路門市同步推出限時加碼活動。8月31日前申請年約有機會抽中三星平板Galaxy Tab S10 Ultra（市價$39,990)。即日起至9月30日，凡申請Hami書城月讀包年約方案，可享超商禮券最高贈200元。更優惠的是，申請指定方案的用戶，還可獲得OMIA PLUS一年體驗序號（市價$1,548）。限時加碼活動讓您一次開通Hami書城與OMIA PLUS兩項數位服務，享暢讀電子雜誌、報紙以及多元線上課程，從專業技能到興趣進修，全方位滿足不同需求。活動詳情請至中華電信網路門市查詢。
《全知讀者視角》限時85折
除了開學季優惠，《哈利波特》全七集電子書已於Hami書城發行！即日起至8月31日，享專屬優惠2,799元，並限時贈送封面草稿、彩圖明信片與書背圖等珍藏特典。該活動即將截止，喜歡的讀者不容錯過。
韓國超人氣小說、改編電影現正熱映中的 《全知讀者視角》 也正式在Hami書城上架。這部作品融合奇幻、懸疑與冒險元素，描繪主角憑藉對小說劇情的了解，在末日世界中一步步改變命運的故事。該書自連載以來在韓國與海外累積了龐大的粉絲群，即日起至9月4日購買享85折優惠。
學習與娛樂一次到位
Hami書城表示，希望透過這次的開學季活動，結合限時全站85折、精選學習書展、中華電信網路門市的多重禮遇，再加上話題作品上架，幫助讀者在新學期不僅調適心境，更能持續進修。
不論是為了衝刺學業、提升職場競爭力，還是沉浸在奇幻世界的故事中，Hami書城都將是最佳夥伴。平台將持續強化內容與功能，提供更多元、更便利的閱讀體驗，陪伴讀者在知識的世界中不斷探索與成長。
立即登入領取85折券：https://hamibook.tw/wSWTO
中華電信網路門市：https://hamibook.tw/OzQuB
全知讀者視角套書85折：https://hamibook.tw/Emmtl
哈利波特套書85折：https://hamibook.tw/05nK6加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
