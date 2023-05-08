瞄準暑假旅遊商機！線上學習平台推旅圖創作週年慶 邀藝術創作職人直播分享AI應用

已經在規畫今年暑假去哪裡玩了嗎?疫情解封降級後，即將迎來第一個暑假，這使得暑假旅遊商機倍增，帶動攝影及旅繪等線上課程的能見度，OMIA學東西線上學習平台近期推出的「夏一跳！旅圖創作輕鬆學」全站79折活動，正迎合此趨勢，讓民眾在出門遊玩時，透過課程在旅行中充分發揮所學技能。而人工智慧透過AI生成技術發展，讓2023年成為AI應用突破年，面對AI成為新顯學，這在藝術設計方面又帶來什麼樣的影響？OMIA學東西特別於五月中旬安排【職播間】直播活動，邀請手繪及手作等專職領域創作者，分享他們在ChatGPT浪潮下的改變。

OMIA線上課程－「畫下世界美景！Joyce的手帳四季旅繪」，以畫筆紀錄旅途風景。（圖／OMIA學東西提供）

「夏一跳！旅圖創作輕鬆學」活動，帶民眾輕鬆學旅行攝影、繪圖。5/31前登入OMIA學東西網站，可以領取全站79折券，購課即享現折優惠。平台每週限定課程下殺75折，包含熱門的手機攝影、繪畫教學、手作主題課程，活動期間購課還能抽手機等好禮。並安排於5/17起推出近期最熱門的AI話題直播活動，由OMIA學東西的手繪及手作教學講師，以創作職人角度延伸而出探討藝術與ChatGPT的真實對話，帶領大家一窺在AI生成技術下，對專業創作者的影響和變化。

直播活動首度邀請專職的手作藝術家momo、手繪職人瑪莉安，以及現任職教育第一線的教職老師藍靜義博士，結合三人實務工作經驗和教學場景，分享在ChatGPT的浪潮下，身為創作工作者是如何面對與看待。透過直播活動，學員能夠即時和老師們於線上交流ChatGPT的應用對話。即日起至5/17，三場【職播間】付費直播享有合購優惠價，民眾若於OMIA週年慶活動期間累計購買2堂以上的線上課程，還可免費報名參加。

OMIA學東西平台與不同領域的專業職人合作開設線上課程，將專業知識拆解成從零開始到上手的教學系統，讓一般民眾透過線上平台，就能輕鬆自學與接觸各種專業技能。面對AI時代的來臨，用自己的興趣打造第二專長，隨時準備好不被時代淘汰的第二人生，OMIA學東西將是你最佳的自我學習平台。想了解更多週年慶活動詳情，線上搜尋OMIA學東西線上學習平台，掌握最新活動動態。https://omia.tw/foRg6