Hami書城48小時全台閱讀 2本好書+4大好禮！鼓勵民眾用閱讀挺永續

台灣最多人使用的電子書月租平台Hami書城，將於4月22日至23日舉辦第五屆「世界閱讀日全台免費閱讀」活動，今年的主題為「綠色閱讀，永續生活」，Hami書城特別推薦奧斯卡影帝麥特戴蒙著作的《水的價值》，期望透過電子書帶來的綠色閱讀，讓民眾了解環保永續與我們並不遙遠，可落實在我們實際的生活中，創造永續生活、打造永續台灣。參與活動還有機會抽三星最新Galaxy手機及Galaxy Watch等多項好禮。

以GPS定位技術提供數位閱讀，是Hami書城推動的行動閱讀服務，目前在台灣已串聯超過700個場域空間。而每一年的4月23日世界閱讀日，Hami書城會將免費閱讀範圍開放到全台灣，今年搭配永續主題，將活動提早至4月22日世界地球日開始。春水堂科技娛樂股份有限公司總經理胡學海表示：「數位閱讀能夠減少紙張浪費和環境負擔，提升個人的數位素養和能力，為學校提升閱讀及學習風氣，並提高企業競爭力，協助企業實現環境保護和社會責任，帶動智慧台灣的永續發展。」

春水堂科技總經理胡學海表示數位閱讀是企業推動永續的第一步，透過Hami書城閱讀電子書報雜誌，無紙化減碳零運輸，讓科技推動永續發展。（圖／Hami書城提供）

今年Hami書城也首度舉辦全台校際閱讀競賽，全台各縣市、從國小到大學共有225所學校熱烈響應報名參加，活動中將統計各校閱讀時間，當全校累計閱讀分鐘數越多，以AR擴增實境技術打造的AR環保綠樹就會越茁壯，讓閱讀增添更多趣味，也讓學生了解到透過數位閱讀，不僅可提升自己在資訊時代的競爭力，也能一同為環境盡一份心力。

「世界閱讀日全台免費閱讀」活動，今年由文化部走讀台灣擔任指導單位，Hami書城從聯合國的永續17項目標(SDGs)中，挑出合適的永續閱讀書單，其中特別推薦麥特戴蒙著作的《水的價值》及首次用小說手法刻畫45億年海洋史的《海,另一個未知的宇宙》兩本書，希望民眾透過閱讀，提高對於環境保護和永續發展的意識。

為了鼓勵民眾多多閱讀，這次活動邀請台南市市長黃偉哲、新竹市市長高虹安、新北市副市長劉和然、台北市政府秘書長李泰興，及學校代表桃園市觀音高中校長林振清、台北市成功高中老師謝曉菁等人，拍攝鼓勵民眾增加閱讀素養的影片，邀請民眾透過閱讀開啟未知世界的鑰匙，為自己創造更多的可能性。

春水堂科技首辦全台校園閱讀競賽，推AR環保綠樹讓校園推廣閱讀更添樂趣（圖／Hami書城提供）

Hami書城已連續兩年為資策會調查的台灣付費學習平台TOP5，擁有萬本以上豐富的電子報紙、雜誌、書籍、有聲書、AR書及影音內容，提供讀者便利且即時的數位閱讀服務。此次世界閱讀日48小時全台免費閱讀，4/22~4/23兩天於Hami書城App完成閱讀簽到任務，有機會抽中Galaxy S23 Ultra手機(1名)及Galaxy Tab S8平板(1名)。另外，也舉辦了FB社群分享閱讀活動，於4/10至4/23期間於Hami書城指定貼文分享「你在Hami書城讀哪一本書」，也有機會抽Galaxy Watch(1名)及Galaxy Buds2(2名)，希望透過一連串的活動，號召及吸引民眾養成數位閱讀的習慣。

詳細活動內容，請上活動網站https://hamibook.tw/423 或上Hami書城官網和社群平台查詢。