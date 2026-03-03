性犯罪前科漫畫家改筆名復出惹議 小學館停刊致歉並啟動調查
日本知名出版社小學館近日發生重大爭議。曾推出《墮天作戰》的漫畫家山本章一（本名栗田和明），2020年因過去在私立高中擔任教師期間，長年誘導未成年少女發生性關係，還施以性暴力及虐待，違反兒童色情相關法令遭裁處30萬日圓罰金，當時連載即遭中止。
受害者其後於2022年7月提起民事訴訟請求損害賠償。然而同年，小學館旗下漫畫App Manga One 編輯部卻讓其改用筆名「一路一」重新出道，推出新作《常人假面》。
逛書店
此案件於2026年2月正式定案，法院判決須賠償1100萬日圓。隨著判決結果出爐，引發外界質疑小學館知情後仍協助其復出，在日本社群迅速炎上，爭議持續擴大。
目前小學館已宣布停止《常人假面》線上連載與單行本出貨，並發表聲明致歉，坦承在作者採用判斷與內部審查機制上存在重大瑕疵，將成立包含顧問律師在內的調查委員會，釐清決策經過與責任歸屬。
風波也牽涉編輯的處理方式，據報導指出，在作者2020年受罰後，相關責任編輯於2021年5月加入討論和解事宜的LINE群組，曾提議支付150萬日圓和解金，並要求受害者就性暴力事件簽署含保密條款的文件，以及撤銷停止連載的要求。但由於受害者無法接受，最終未達成和解。小學館表示，將一併調查編輯是否不當涉入和解協議過程。
另一方面，《常人假面》作畫者鶴吉繪理也在個人社群發文表示，對於原作者的前科與更改名義復出一事「事前完全不知情」，是透過媒體報導才得知相關情況。他指出與原作者僅見過一次面，平時皆透過編輯聯繫，並強調「正因為創作是虛構的，才擁有自由，但絕不容許現實中傷害他人的行為」，同時表達希望受害者身心能受到妥善保護。
風波持續擴大，多名在Manga One連載的漫畫家宣布暫停或終止合作，包含大童澄瞳《別對映像研出手！》、水瀨藍《青春播放不間斷》、高橋留美子的《犬夜叉》、《亂馬1/2》、《福星小子》，以及《葬送的芙莉蓮》等熱門作品已自平台下架。
此次事件不僅涉及創作者個人犯罪問題，更將焦點指向出版社審查制度與企業倫理等問題，隨著輿論壓力升高，小學館後續公布的調查結果與制度改革，將成為平息爭議的關鍵。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
💲想要變有錢，必須具備這三項觀點！學會用「今天」思考未來
💲努力工作，卻還是存不了錢？這8個漏財習慣讓你存不了錢
💲小資族也能翻轉人生，財富真正帶來的意義是「選擇自由」
💲我們一生為錢焦慮，卻很少真正懂它：想理財先學會摸索人生
💲琅讀金句／情緒性消費只會讓人覺得空虛，成為富人的過程必須理性
💲在投資者容易陷入的各種陷阱中，最可怕的是「無法停損」
💲琅讀金句／情緒性消費只會讓人覺得空虛，成為富人的過程必須理性
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。