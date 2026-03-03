性犯罪前科漫畫家改筆名復出惹議 小學館停刊致歉並啟動調查

日本知名出版社小學館近日發生重大爭議。曾推出《墮天作戰》的漫畫家山本章一（本名栗田和明），2020年因過去在私立高中擔任教師期間，長年誘導未成年少女發生性關係，還施以性暴力及虐待，違反兒童色情相關法令遭裁處30萬日圓罰金，當時連載即遭中止。

受害者其後於2022年7月提起民事訴訟請求損害賠償。然而同年，小學館旗下漫畫App Manga One 編輯部卻讓其改用筆名「一路一」重新出道，推出新作《常人假面》。

此案件於2026年2月正式定案，法院判決須賠償1100萬日圓。隨著判決結果出爐，引發外界質疑小學館知情後仍協助其復出，在日本社群迅速炎上，爭議持續擴大。

目前小學館已宣布停止《常人假面》線上連載與單行本出貨，並發表聲明致歉，坦承在作者採用判斷與內部審查機制上存在重大瑕疵，將成立包含顧問律師在內的調查委員會，釐清決策經過與責任歸屬。

風波也牽涉編輯的處理方式，據報導指出，在作者2020年受罰後，相關責任編輯於2021年5月加入討論和解事宜的LINE群組，曾提議支付150萬日圓和解金，並要求受害者就性暴力事件簽署含保密條款的文件，以及撤銷停止連載的要求。但由於受害者無法接受，最終未達成和解。小學館表示，將一併調查編輯是否不當涉入和解協議過程。

圖／小學館官網發出相關聲明

另一方面，《常人假面》作畫者鶴吉繪理也在個人社群發文表示，對於原作者的前科與更改名義復出一事「事前完全不知情」，是透過媒體報導才得知相關情況。他指出與原作者僅見過一次面，平時皆透過編輯聯繫，並強調「正因為創作是虛構的，才擁有自由，但絕不容許現實中傷害他人的行為」，同時表達希望受害者身心能受到妥善保護。

風波持續擴大，多名在Manga One連載的漫畫家宣布暫停或終止合作，包含大童澄瞳《別對映像研出手！》、水瀨藍《青春播放不間斷》、高橋留美子的《犬夜叉》、《亂馬1/2》、《福星小子》，以及《葬送的芙莉蓮》等熱門作品已自平台下架。

此次事件不僅涉及創作者個人犯罪問題，更將焦點指向出版社審查制度與企業倫理等問題，隨著輿論壓力升高，小學館後續公布的調查結果與制度改革，將成為平息爭議的關鍵。

