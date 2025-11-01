udn讀書館／借閱王活動熱烈展開！「推閱社」初登場～我讀故我在，Switch 2大方送！

由聯合線上主辦，敬邀全國各級圖書館共同響應的「udn借閱王：冬日讀語・一書一世界」活動，即日起至12月15日熱烈展開。

公共圖書館或大專院校、高中職、國中小學及企業圖書館用戶皆可參加，完成任務就有機會獲得 Nintendo Switch 2、AirPods 4、官方應援手燈 等多項驚喜好禮。

【推閱社・閱讀任務三部曲】

文章目錄 📖第一章：悅讀開局．未完的地圖

📖第二章：鯨選分享．消失的書頁

📖第三章：書香滿屋．隱藏的文字

📖第一章：悅讀開局．未完的地圖

今天的推閱社社辦瀰漫慵懶、舒適的氛圍，午後陽光從窗縫灑進來，塵埃在空氣中閃閃發光。

Una蹲在書櫃前找書，無意間發現一張折起來的手繪地圖。攤開一看，上面密密麻麻寫滿書名，唯獨右下角的一格是空白的，旁邊留著一句話：「當地圖完整 推閱社的祕密將現身」

「這是前社長的筆跡吧？」Dan湊過來，語氣中帶著驚訝。

Nia皺著眉，手指輕敲地圖，「也許那格空白的書，有他留下的祕密。」

「搞不好跟地圖上其他的書有關!?」Dan撫摸下巴，一臉疑惑地說。

Una眼神一亮，「那我們把讀書館的書全借來看看吧！」

於是三人展開行動——將地圖上所有的書借來看，尋找關於那格空白的線索。隨著借閱的書越來越多，他們發現那些書之間似乎存在著微妙的連結——愛、友情、夢想、時代……

「也許真正的答案，」Una悄聲說，「就藏在閱讀的過程裡。」

🔖活動辦法

● 活動期間統計個別讀者「總借閱數」，包含電子書及影音課程，符合資格者最多享4種抽獎機會！(同一部電子書、影音課程只計算一次)

🎁豐富好禮

📖第二章：鯨選分享．消失的書頁

推閱社的社辦一如往常地被書與紙箱包圍，維持著亂中有序的疊加態。

Dan正在整理雜物，忽然發現最底下壓著一本破舊的筆記本。封面上有燙金的痕跡，寫著：「To UDN」。

翻開筆記本，裡面夾著幾頁泛黃紙張，邊緣有被撕裂的痕跡，中間寫著一句話：

「只有寫出來 才會看見真相」

「這是……前社長的筆記本吧？」Dan皺起眉，語氣裡帶著一絲懷念。

Una走了過來，仔細地檢查，「你們還記得嗎？以前他總說『閱讀不只是把故事看完，而是要記下心裡的漣漪』。」

「也許這次，他想讓我們透過文字找回閱讀的樂趣。」Nia靠在書櫃，若有所思地說。

Dan看著筆記本最後一頁，那裡貼著一張照片——一年前的推閱社社員合照。前社長站在最中間，笑得燦爛，手裡拿著一本筆記。照片背後，有行模糊的字跡：

「我讀故我在 推閱社長存 」

「那就這樣吧，」Nia眼神堅定，「我們邀請大家一起分享美好的閱讀記憶！」

Una點頭，迅速地打開電腦：「推閱社徵稿行動正式啟動——！」

🔖活動辦法

● 挑選一部最想推薦的電子書或影音課程，並在Threads撰寫一則推薦貼文。（限250–300字以內）

● 截圖udn讀書館的「電子書或影音課程借閱畫面」，一併附在Threads貼文中。

● 將該則Threads貼文設定為「公開」，並加入指定標籤：

#讀書館 #udn借閱王 #我想跟推閱社一起解謎

● 於12/14 23：59以前，將推薦貼文網址上傳至表單並填寫資料後，即可參加抽獎！

🎁豐富好禮

📖第三章：書香滿屋．隱藏的文字

週末傍晚，微風拂過窗前，Nia像馬鈴薯般窩在鬆軟的沙發，翻閱剛借來的小說。

書頁微微泛黃，夾著幾張老舊借書卡。她喜歡這種感覺——彷彿每次翻頁，都能觸摸到往日時光。

翻到中段時，她突然停住。那一頁的下方，有一句用深藍墨水寫的字：「訴諸佳句 揭開祕密」

Nia怔了一下，心跳加快。那筆跡她太熟悉了——她立刻抱著書奔回社辦。

「Una、Dan！你們快看！」

Dan湊近一看，倒吸一口氣，「這不會又是前社長的訊息吧？他怎麼寫在這......」

Una興奮地接過書，翻看那一頁的上下段落，「他應該是想讓我們在書中找到答案。」

「那我們就請所有人一起找——讓每個人投稿最有感觸的那句話！」Nia輕敲桌面，語氣堅定地說。

2025年推閱社最終閱讀任務——就此展開！

🔖活動辦法

● 自「udn讀書館」成功借閱電子書（影音課程除外），並在Instagram分享一則書中最觸動你的金句到限時動態（限25-50字以內，格式不限）。

● 請於該篇Instagram限時動態放置書封，並加入標籤「#讀書館 #udn借閱王」。

● 12/14 23：59以前，將該篇Instagram限時動態截圖上傳至表單並填寫資料後，即可參加抽獎！

🎁豐富好禮

更多內容請洽「udn借閱王：冬日讀語・一書一世界」活動網址：

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡