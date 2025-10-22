借書拿Switch 2！udn借閱王活動開跑 立即加入「推閱社」解鎖好禮
🔖借書抽好禮・知識大升級！
📚 「udn讀書館」【借閱王】全面啟動！即日起～2025/12/15
📒 公共圖書館或大專院校、高中職、國中小學及企業圖書館用戶皆可參加
這個冬天，讓閱讀成為最溫暖的陪伴。由聯合線上主辦，敬邀全國各級圖書館共同響應的「udn借閱王：冬日讀語・一書一世界」活動，即日起至12月15日熱烈展開。一般民眾可以透過各縣市公共圖書館、在校師生只要前往所屬學校圖書館，從電腦、平板、手機借閱或分享電子書&影音課程，就有機會獲得 Nintendo Switch 2、AirPods 4、官方應援手燈 等多項驚喜好禮。
活動特別推出全新的宣傳角色：Una、Dan、Nia，除了建立年輕、鮮明的品牌形象、提升識別度以外，也期待與用戶積極互動，拉近彼此的距離。三位身為「推閱社」的一員，未來將會在「udn讀書館」活動持續亮相，深化推廣閱讀的概念。
本次設有三大主題任務：「悅讀開局・未完的地圖」、「鯨選分享・消失的書頁」、「書香滿屋・隱藏的文字」。活動期間，符合圖書館借閱資格的讀者，自所屬圖書館登入「udn讀書館」電子書平台或「udn讀書館」APP，成功借閱電子書或影音課程達40部，就有機會獲得 Nintendo Switch 2、AirPods 4 ！另外撰寫Threads推薦貼文或分享Instagram限時動態，更有機會抽中 IVE、BLACKPINK、TXT 官方應援手燈等好禮，喜歡的粉絲們絕對不能錯過！「udn讀書館」將「借閱」與「社群」聯動，鼓勵用戶探索數位內容的更多可能性，讓閱聽不只精彩，分享會更有趣。
聯合線上深耕數位出版閱讀十餘年，「udn讀書館」至今已服務國內外超過千餘間圖書館，深受公共圖書館、各級學校、政府單位、企業機構和智慧住宅等青睞與採用。現在只要透過「udn讀書館」網站或APP，登入具有借閱資格的圖書館，都可以輕鬆使用一鍵借閱，在無需繁瑣流程的情況下直接閱讀。平台不僅提供電子書、電子雜誌、電子報紙，並整合影音課程，形成完整的知識內容服務鏈，能滿足不同領域、不同客群的多元閱聽服務，同時享受跨平台、跨系統、跨載具的舒適體驗。
更多內容請洽「udn借閱王：冬日讀語・一書一世界」活動網址：
https://reading.udn.com/libnew/act/20251021/
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 口袋的發明與中世紀歐洲有關？除了收納，它曾是身分與品味的象徵
📰 「戀愛腦」是經科學證實的結果，墜入愛河的大腦發生了什麼事？
📰 智商真的能代表頭腦聰明嗎？它與收入和職涯成功有關聯嗎？
📰 如何處理數位遺物？一個人的線上存在，應該在過世後立即刪除嗎？
📰 89％大學生常常誤以為手機震動 為何難以擺脫手機成癮？
📰 從動物本能看人類社會性！牠們比我們更懂合作與反擊
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言