借書拿Switch 2！udn借閱王活動開跑 立即加入「推閱社」解鎖好禮

這個冬天，讓閱讀成為最溫暖的陪伴。由聯合線上主辦，敬邀全國各級圖書館共同響應的「udn借閱王：冬日讀語・一書一世界」活動，即日起至12月15日熱烈展開。一般民眾可以透過各縣市公共圖書館、在校師生只要前往所屬學校圖書館，從電腦、平板、手機借閱或分享電子書&影音課程，就有機會獲得 Nintendo Switch 2、AirPods 4、官方應援手燈 等多項驚喜好禮。

活動特別推出全新的宣傳角色：Una、Dan、Nia，除了建立年輕、鮮明的品牌形象、提升識別度以外，也期待與用戶積極互動，拉近彼此的距離。三位身為「推閱社」的一員，未來將會在「udn讀書館」活動持續亮相，深化推廣閱讀的概念。

本次設有三大主題任務：「悅讀開局・未完的地圖」、「鯨選分享・消失的書頁」、「書香滿屋・隱藏的文字」。活動期間，符合圖書館借閱資格的讀者，自所屬圖書館登入「udn讀書館」電子書平台或「udn讀書館」APP，成功借閱電子書或影音課程達40部，就有機會獲得 Nintendo Switch 2、AirPods 4 ！另外撰寫Threads推薦貼文或分享Instagram限時動態，更有機會抽中 IVE、BLACKPINK、TXT 官方應援手燈等好禮，喜歡的粉絲們絕對不能錯過！「udn讀書館」將「借閱」與「社群」聯動，鼓勵用戶探索數位內容的更多可能性，讓閱聽不只精彩，分享會更有趣。

聯合線上深耕數位出版閱讀十餘年，「udn讀書館」至今已服務國內外超過千餘間圖書館，深受公共圖書館、各級學校、政府單位、企業機構和智慧住宅等青睞與採用。現在只要透過「udn讀書館」網站或APP，登入具有借閱資格的圖書館，都可以輕鬆使用一鍵借閱，在無需繁瑣流程的情況下直接閱讀。平台不僅提供電子書、電子雜誌、電子報紙，並整合影音課程，形成完整的知識內容服務鏈，能滿足不同領域、不同客群的多元閱聽服務，同時享受跨平台、跨系統、跨載具的舒適體驗。

