晶電219／球棒的功用
今年春節前，讀幼兒園的兒子在圖書館聽故事媽媽念了一本為什麼華人過年要貼春聯和放鞭炮的繪本，原來是因為有個叫「年」的怪獸怕這兩樣東西。
過了幾天，先生下班時帶回一根紅色的球棒，兒子見了十分喜歡，睡前還將球棒拖進房間。我問他為什麼要帶球棒進房？他說要用來保護我們。
接著他又說：「媽媽妳看，這是紅色的，而且可以發出很大的聲音，怪獸就不敢來了。」說完用球棒敲了敲地板，果然發出頗大的聲響，整間屋子都聽見了。
他的好意讓我不忍心說破，也為他打算這麼運用球棒感到驚奇。這天無意間瞥見球棒，想起那晚的對話，不禁再次莞爾。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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