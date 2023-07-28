陽光普照萬里無雲，突然湧起看海的衝動，心動不如馬上行動，收拾簡單的行囊，查詢行車路線，直奔西濱海域。非假日又非通勤時段，國道公路空蕩蕩的，任我馳騁，真是快意。

到達目的地，沒停幾輛車，更雀躍不已，向來擠滿遊客的高美濕地，今日彷彿被我包場了，360度無死角，美景盡收眼底！眺望遠方，蔚藍天空，湛藍海面，緊捏出海天一線，那漸層藍滲出一股安撫魔力，讓人格外放鬆。

走在蜿蜒入海的木棧道上，我左顧右盼忙碌得不得了，看彈塗魚黑不溜丟倏地閃跳，招潮蟹橫行霸道到處鑽洞，為了用鏡頭捕捉牠們神出鬼沒的身影，我使出渾身解數，探頭、下腰、仆倒、扭腳……

剛開始擔心旁人的眼光，還有點扭捏，後來發現和我一樣不停扭動身體的大有人在，雖然彼此都不認識，但聚在一起追魚蟹，話匣子大開，聊得特別起勁。在陽光沙灘與無敵海景的催化下，我們就像久別重逢的老朋友般，結伴聽浪濤吹海風賞夕陽，好不快活。

返家途中特地繞進大安濱海樂園，這片樂土藏有多年前埋下的時光膠囊。小時候一到暑假，爸媽就會帶我們去海邊戲水，綿延的沙灘是無盡廣場，跑啊跳啊叫啊，不怕鄰居抗議，全身濕透沾滿泥沙也不會被制止責罵，可說是小蘿蔔頭們消耗體能的最佳遊戲天堂。

在沙灘上堆城堡挖山洞闢河道，想蓋得又高又堅固得好好動腦。開心追逐浪來潮去，和細心觀察螃蟹從何處冒出來，得眼明腳快才不會被突襲或撲空。最刺激有趣的是在這兒丟水球射水槍或相互潑水，左右開弓毫無禁忌，累了躺下來做個日光浴，柔軟細沙是床，浪花是涼被，那潮聲是催眠音樂……恍神間，我似變成一條美人魚，與海豚並肩同游，追逐風浪追逐太陽，在蔚藍大洋裡恣意飛騰，快樂得不得了。

我靜靜坐在暖烘烘的沙灘上，遠遠望著一對父女拿著小鏟小水桶，追捕魚蟹也被冰涼海水追趕，嬉笑聲源源入耳，熟悉的畫面歷歷在目，美好回憶如浪潮般洶湧而至。一個人看海，一個人發呆，卻有一籮筐的歡喜憧憬。