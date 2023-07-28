一年前，因為幼稚園老師提醒我孩子吃飯緩慢，常拖到午睡，壓力大到淚潸潸……靈機一動想用運動提振她的胃口，遂開始晨跑。

起初只沿著河堤跑短短五百公尺，整路卻都是她的嘶吼：「媽媽等等，我不行了……」真是「兩岸哭聲停不住」，邊拉扯邊拐騙才崩潰完成。

過往我也是跑幾步就側腰疼痛、喘不過氣的軟腳蝦，只能鼓勵她撐下去一定會進步；經過兩周的咬牙堅持，孩子漸漸抓到訣竅，懂得調整呼吸穩定步伐，我也神清氣爽。

從五百公尺、一公里，循序到四公里，中途遇上攤販阿姨，見到稚齡的孩子都忍不住關心，少不了買菜送水果的優惠，她特別得意：「還好有我，妳自己來應該沒這麼多禮物吧！」

長年慢跑的「鐵打老伯」也投以讚許眼神，問孩子：「不錯唷，要不要一起來跑馬拉松！」慢跑畢竟無趣，為提高孩子的動力，偶爾蹲下來摸摸路人牽的狗，刻意安排路線把附近的溜滑梯全玩一輪，整路充滿歡笑和趣味，成為持續的動力。

晨跑是我們的微約會，佐以微風、晨光、樹影和花草，那些喧囂的人龍車流都與我們無關。沿途欣賞黃花風鈴木怒放的鮮黃燦爛、拋玩掌葉蘋婆的果實、凝視桃花心木種子在空中旋轉、拾起巨大的麵包樹葉揮打；徜徉在小葉欖仁的樹蔭，淋一陣詩情畫意的金黃落葉雨……興許是起早，頭腦還混沌，竟覺時光錯置彷彿回到幼年般無憂無慮。有次孩子朝著落葉雨，瞇起右眼用雙指比出框框：「這樣就是一幅美麗的畫了！」震撼我許久……究竟是誰領著誰成長呢？

看著她因跑步而微紅的小臉，比起過去的蒼白瘦弱，在大自然的溫暖呵護下，原本的飲食困境已不復存在，運動場上毫無懸念地超越同儕，甚至超越我的跑速，這才全身心體會：「再大的困難，除以三百六十五都會變小；再小的努力，乘以三百六十五都會變大」的道理。

謝謝孩子讓我有機會在陪伴的過程裡繼續成長，在一呼一吸的調息裡攜手進步。這些歡笑哭鬧的光影，將是彼此珍藏一輩子的養分。