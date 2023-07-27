張子筑／那些年，那些事

那時候，家裡養了母豬。而我最喜歡看小豬吃奶，當母豬側躺、一動也不動，一隻隻的小豬便靠過來，用鼻頭磨蹭豬媽媽的乳房，一陣推擠搶奪後各就各位，安靜下來努力吸吮。

七、八隻小豬一字排開，蹲伏撲地，姿態相仿，那圓滾滾的身軀與呆萌樣貌實在太可愛了，有的睜眼猛吸，有的瞇眼陶醉；我總貪戀這有趣的畫面，只是當時少不更事，體會不出眼前綿長的母愛。

豬仔挨在母豬身邊睡覺的樣態更是逗人發噱，先靠在母豬懷裡的豬仔，往往會被擠到最外圍，因為陸續前來的手足，魚貫從母豬懷裡擠進去，所以最慢去睡的豬仔反而獨享媽媽的溫暖。

有記憶以來，家裡固定會養兩頭豬，廚房的餿水及山上種的雜糧用來餵養牠們，豬隻長大可以賣錢，這些都是農村貼補家用的財源。

父親任公職，一袋薪水供全家衣食及我們的學費，經常捉襟見肘，所以利用舍宅飼養禽畜貼補開銷。後來是任職防治所的二姊夫建議我們養母豬，說賣豬仔利潤較豐，父母才改養起豬來。

那時候，我們排行後面的五個孩子都還在學。聽四姊說，有回五人同時拿學費通知單回家，南風吹拂的夏夜，父親在桌前記帳並盤算著這筆不小的學費如何支應，左支右絀之際，在紡織廠上班的三姊忽然回家，進門後一邊笑著說休假真好，一邊將薪水袋交給父親。這突來的及時雨，紓解了父親的燃眉之急。

想起三姊便由衷感佩，她小學遇到一位嚴格兇悍的老師，衍生畏懼求學的心理，以至於畢業後便去就業了。我們幾個弟妹可以一路順遂求學，多虧三姊的付出，這份手足情永銘心版。

記得山上還沒種果樹前，種植經濟作物，如落花生、地瓜、南瓜等。落花生曬乾後榨成香氣濃郁的花生油，自家用也賣給油行；地瓜和南瓜通常拿去賣或餵禽畜，地瓜葉煮熟也可以餵豬。

每當周六下午，我們兄姊弟妹輪流使用毛筆寫周記和書法，個個埋首拚命趕作業，因為隔天要跟父親上山幹活。家裡的農事雖然委託二伯父，但假日父親和我們都得去幫忙，這些勞動教育讓我們從實做中體會出「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的真諦，更知道「靠天吃飯」是農家的宿命。

那時候，那時候……

走到日薄西山的年歲，總在萬籟俱寂、夜不成眠時，許許多多的那些年那些事悄然潛入心頭，影集似地在腦海裡映現，歷歷如昨。

思著想著，有時喟嘆韶光易逝，年華易老；有時感懷親情如水，恩重如山。