珍妮佛／尊重他們的心甘情願

周遭朋友多是年過半百、即將或已屆退休之齡的資深父母，最近在群組聊天時出現大異其趣的論調。

有人說儘管可以但自己並不打算退休，省吃儉用、辛勤工作，捨不得花錢在休閒享樂，就是希望能存點錢幫孩子付買房的頭期款。因為若不是有長輩贊助，「現主時」青年購屋成家幾乎是mission impossible，不少「同道中人」紛紛加一。

另一派人馬提出了另種主張。「難道要活到老、做到老，養他們一輩子嗎？」、「這把年紀別再想不開了，把自己照顧好才是最重要的」、「人老了要有智慧，不要傻到繼續做牛做馬了」、「供他們到大學畢業就算仁至義盡了，趕緊放生他們也放過自己吧」……

還有人補充了讓大家羨慕又嫉妒的事。「老大台積電，老二榮總R2，我已經躺平很久了」、「從小我就教孩子要跟我一樣白手起家，我住的房子就是兒子買給我的」、「孩子會定期給孝親費，所以現在他們是供應鏈、我在舒適圈！」

大家在曉以大義或述說自家孩子好棒棒的當下，大概都沒有想到那些「孩子尚未自立、父母仍須努力」的夥伴所面臨的狀況和心情吧？

誰不期待能做到兒孫自有兒孫福的寬心、誰不希望能做個快樂躺平的父母呢？但並不是每個孩子都有能力或機遇能夠自給自足，通膨怪獸、天價房市、悲慘低薪、驚人租金……孩子窮忙或入不敷出時，做父母的恐怕很難作壁上觀，所以尚有能力和體力賺錢時，就心甘情願地將退休時程延後，仍舊付出ing。

我想孩子能自立也過得順利，不必讓父母傷腦筋，真的是件很教人羨慕的事；但在面對那些儘管未必是甘之如飴、仍無怨無悔繼續為孩子打拚的父母時，請別說教下指導棋或以自身經驗「趁亂炫耀」，而是能尊重他們的歡喜做、甘願受。

這些大家眼中想不開的傻父母在群組中分享，期待的可能是不吐不快的輕鬆，或許多一點「人各有志、開心就好」的同理心，才不至於讓仍在辛苦的他們感到苦上加苦吧！