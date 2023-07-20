江華榮／冰淇淋沒有生螞蟻
家裡出了個小懶惰，老是把吃剩的冰淇淋到處亂放，每次都得出動家人善後。這天，孫子的老毛病又犯了，將冰淇淋紙盒放在茶几上，我忍不住嘮叨他要拿到廚房洗乾淨回收，以免生螞蟻，他丟下一句「等一下」後繼續玩遊戲。
看到我午覺睡醒，孫子拉著我，指著成群的螞蟻說：「阿公，冰淇淋沒有生螞蟻，是螞蟻自己跑來吃冰淇淋的啦！」
啊，真是這樣，那為何兒時母親也是這般督促我，吃完飯後碗筷要拿到洗碗盆以免生螞蟻呢？加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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