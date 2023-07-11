紫堤／不成為孩子的負擔
看到臉書上有人分享，一個八十幾歲的老父親堅持不請看護，只能由仍在上班的兒子負責照顧，最後兒子在五十幾歲生日那天過勞而死。
類似的長照悲歌在我們周遭其實並不少見，前些天在水果攤遇到一位婦人，她主動和我攀談，說現在的香蕉不便宜，但她的父親每天都要吃，這處市場菜價較為低廉，她只好每星期騎遠一點過來買。我笑著對她說：「至少換來健康。」婦人低下頭看了看她的電動腳踏車，也跟著笑了。
這位婦人也已逾半百，父親住不慣安養院，只好接回家；雖然有個弟弟，但成婚後住在台北，無法幫忙。我問她怎麼不申請長照服務或看護？原來她那行動不便又有輕微失智的父親不肯讓陌生人照顧，看著她離去的背影，我很感嘆，有時老人家的固執，其實是要兒女一步一步負重前行啊。
我們都有老去的一天，父母是我們的鏡子。我輩之人都要照顧好自己，不要成為兒女的負擔。而當需要人照顧的時候，我們也該放手，讓孩子以最適合他們的方式來照顧父母，千萬不要讓孩子們因我們而倒下。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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