家中姊弟四人，只有我住北部，第一次收到大嫂寄的水果，讓離家多年的我既驚喜又高興。

大哥跟老弟退休後覓得一塊地種菜養雞，還結識了附近的果農，每有當令水果要上市前，大嫂都會先預訂，請果農直接宅配；於是不管是燕巢的蜜棗、麻豆老欉文旦、大樹的玉荷包及玉井芒果，十多年來都會按季節來到我家。有時我會與鄰居好友分享，不忘加上「這是我大嫂寄來的」，某次鄰居孩子看到幾乎跟蘋果一樣大的蜜棗，還瞪大了眼。

大嫂的水果不只寄給我們自家人，像大姊的兒女親家、我的丈母娘家，也都會收到她的心意。大嫂說得好，親戚間本就該互相分享。大嫂，多謝了！