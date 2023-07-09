紫堤／給街友釣竿的水果攤

聯合報／ 紫堤（高雄三民）

住家附近的公園常有街友逗留，衣衫骯髒破舊，身旁就是所有家當。他們常聚集在一起聊天，也會與同伴分享食物，自成一個社會。以我外人的角度來看，他們很能自得其樂，而最近其中兩位女街友的表現，讓我對他們有了不同的看法。

就在前兩個月，我在市場裡看到一個女街友在水果攤工作，頭幾天老闆會在旁指導她如何叫賣和使用電子磅秤，過了一段時間，這位女街友已經可以獨當一面了。雖然口齒不是很清晰，但是她很努力，態度誠懇實在，所以顧客還不少。

接著我又看到另個女街友也來到水果攤幫忙了，年紀較大，動作也不太靈活，較年輕的女街友手把手地慢慢教她，儘管反應不太靈敏，但仍補足了欠缺的人力。

這兩個街友就在水果攤開啟了全新的人生。老闆則到市場的另一處菜攤幫太太賣菜，等同讓兩人全權打理水果攤。我心想，水果攤老闆的心臟真大顆，力行了「用人不疑」。同時也發現，這兩位女街友和當初所見相比，神清氣爽許多，簡直是判若兩人。

其實水果攤老闆大可不必雇用她們，以我多年的觀察，手腳麻利的他一人就忙得過來。或許，善良的老闆是為這兩個女街友開了一扇窗，這不就是「授人以魚，不如授人以漁」嗎？

我想，自己能做的，就是多多光顧老闆的攤位，算是對他善舉的支持；至於街友，我則有了另一番想法：或許他們每個人都可能是千里馬，只不過還沒有遇到伯樂而已。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
生活見聞

逛書店

投資長的思維：世界頂尖基金經理人的領導與投資指南

NT$ 280

轉型再成長：策略架構與執行力

NT$ 600

90%的病，控糖就會好：挑對食物、吃對順序、控制份量，就能逆轉體質的血糖平衡法

NT$ 322

科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】

NT$ 315

延伸閱讀

張馨潔／山丘暖房

李月瑛／天涯買家

美樂地／就愛做操動一動

觀景窗

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。