陳招池／一甲子的恩怨

爬上「隨心所欲」這座年齡大山，召開同學會的號角聲聲響起；多數人勇於出席，群組報名接龍秒殺，卻不見那位優秀的女同學Ｇ。自忖：這把年紀缺席，狀況都不是很樂觀，不是成仙就是行動不便者；幸好，Ｇ同學不屬於這類人，她也不是獨行俠，僅是失聯的風箏。

那天靠窗閱讀時，手機乍然響起，久未聯繫的同學Ｗ竟找上我當公親，敘說著她與Ｇ的恩怨情仇，聽得出來對方積壓一甲子的委屈，猶如洩洪；可因情緒太激動，聲音總是磕磕絆絆，間以哭泣當配樂。一時我語塞，找不到妥適的慰語，只好當個忠實的聽眾，收聽她倆年少輕狂的荒唐事。

初中時，她倆焦孟不離。Ｗ回憶，當時鄉下孩子都騎腳踏車跨鄉鎮念書，有次她的腳踏車半路拋錨，因天黑路遠，Ｇ就近招待她回家一宿，次日Ｇ媽媽還為她準備了便當。「那是一個我有生以來吃過最澎湃的便當。」但這份難得的情誼卻在一場惡作劇中灰飛煙滅，留下無法收拾的爛攤子，從此兩人形同陌路。

懷春少女心中總有個愛慕的對象，Ｇ暗戀著成績出類拔萃的男同學Ｈ，被同學識破，有位同學假Ｈ之名寫了情書，由Ｗ代轉給Ｇ，情竇初開的Ｇ信以為真，回傳一封文情並茂的情書；結果東窗事發，鬧得沸沸揚揚，校方將情書張貼在公布欄上以示懲罰，Ｇ的自尊心受到無比傷害，而傳遞情書的Ｗ成為代罪羔羊。

爾後雙方分道揚鑣，各自吞下苦果，求學、工作、結婚，悄然過著自己的日子；整件事看似船過水無痕，也許Ｇ的創傷早已結痂，但在W心中的愧疚卻像積雪似的愈積愈沉，背著重物攀爬人生大山，歷經一甲子的歲月都放不下，是何等重大的懲罰？W甚至向與Ｇ有親屬關係的子宏交代，若她有個三長兩短先離開人間，請他代為轉達抱歉之意。

其實，Ｗ打電話給我時，已經跟Ｇ聯繫上了。後經我私下探詢，Ｇ早已釋懷，認為年少輕狂，誰沒有做過荒唐事？兩人加了LINE把話好好說開，斷了線的風箏這回終於牢牢握在彼此手中，這對好友再續前緣，幸為時不晚！