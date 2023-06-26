Keiko／筆友相見歡

三月底，我和筆友見面了。通信兩年多、從未謀面、連相片都沒看過的日本筆友。

日文學了三年多，儘管一直在初級日文原地踏步，卻因疫情無法到日本旅遊而萌生英雄無用武之地的淡淡哀愁。我一時興起，在網路上鍵入「日本筆友」的關鍵字，竟找到了一個交流平台。在警察家庭長大，從小就被父母告誡社會險惡、交友要謹慎的我，壓根兒不曾有過網路交友的念頭。

但那一刻，我小心翼翼地用鍵盤自我介紹、設定了「女性、40~60歲」的條件後輸出，沒幾日竟真的收到了幾封邀請的信件，很多興奮，又有點忐忑。

二○二○年十月，我寄出了人生第一封給筆友的郵件。筆友，在現今的世代聽來多老派，雖然隨著時代推移，伊媚兒取代了傳統的魚雁往返，但等待的心情是相同的，每天打開信箱都彷彿開獎一般，好像年輕時等著戀人的來信，心臟會撲通撲通跳著熱舞呢！

鈴木女士從那時起就一直持續和我通信。活潑健談的她，每隔一兩個月就會傳來一封長長的郵件，分享著日本生活的日常種種。住在靜岡鄉下的她，出門就能看到富士山呢。年初，她傳來一封信，說疫情解封了，想來台灣自助旅行，到台中的那一周想和我見個面。天啊！伊媚兒裡的她即將現身眼前，我們將看到彼此的廬山真面目，怎不令我雀躍萬分？

見面那天，我依約到她下榻的旅館，遠遠看見一位個子嬌小的中年女性。她看見我的車迎了上來，「はじめまして！よろしくお願いします。（很高興見到你！謝謝。）」我和鈴木女士真的見面了。

一直以來我的日語會話對象僅限於老師和同學，就連去日本遊學的那個月，也只有購物時和店員短暫對話。不同於寫信時可以慢條斯理、思考清楚才下筆，要真實地和日本人吃飯遊玩、相處一整天，對我而言其實是小有壓力的。還好，鈴木女士明白我的難處，慢慢地、用簡單的日語和我溝通，我們就像久未謀面的老朋友，比手畫腳輔助，天南地北地聊了起來。

為了善盡地主之誼，我規畫了鈴木女士最期待的高美濕地行程。奈何春日氣候詭譎多變，那周又恰逢鋒面過境，我們盯著天氣預報，好不容易挑了個晴時多雲的好日子。沒想到，人算不如天算，那天的太陽終日躲在厚厚的雲層後面，到達高美濕地時，還不時飄來霏霏細雨。儘管天公不作美，我想鈴木女士應該能感受我竭誠招待的熱情吧。在我們的回憶珍藏中，都會有那天被呼呼海風吹壞的雨傘、吹亂的頭髮，還有這千里相會的難得緣分。

五十歲前夕，我開始學日文。受限於年長腦力衰退，日文的學習一直是記了忘，忘了再記，進度如牛步般緩慢。然而，因為「學日文」這件事，我的人生版圖有了不一樣的開展：我認識了好多新同學、開始去日本自助旅行，甚至一個人勇闖北海道遊學，再度擁有了許多人生美好的第一次，生活也變得多采多姿。

如今，人生第一次和筆友見面，而且是千里之外的日本筆友，為我的學習又重新加滿了熱情和能量。「學日文」還會為我的熟年生活帶來什麼樣的驚喜火花呢，我滿心期待著。