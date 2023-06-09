Ada／彷彿是那隻烏龜

兩千多年前烏龜和兔子賽跑，天生運動細胞不若兔子優異的烏龜，靠著毅力與努力贏得了比賽。隨著自己獨立出版的書將滿三個月，此刻愈來愈覺得自己好像是那隻烏龜。在出書前連自己都沒把握能有好成績，而此刻終點也尚在遙遠處，但踏出的每一步努力，都有堅持不懈的影子，緩慢卻看得到進展。

退休後喜歡畫畫和寫小品文，熱衷於把生活體悟和旅遊經歷化作圖文。尤其從2020年第一篇圖文刊登在報紙上那刻起，作品被留用及刊登的喜悅成為創作的最大動力。年底決定把爆發的創意和努力的痕跡集結成冊，期待帶給社會更多正能量，在下定決心獨立出版作品集的那一刻，我彷彿是接下戰帖的烏龜，明知前路遙遙，仍想奮力一搏。

虛心的，慢慢的，不停往前爬。坐在電腦前認真編輯、找印刷廠討論細節、送出申請ISBN的表格、一次又一次埋首校稿，最後勇敢送印。那隻烏龜很累，但牠知道還不能休息，因為這裡還不是終點。

接著以一封一封的電子郵件將書本簡介寄給大小書店、在臉書一篇一篇發文吸引讀者訂書，甚至造訪一間又一間書店毛遂自薦自己的作品集。

秉著毅力踏實往前，漸漸感受到那一小步一小步的成就。和友善書業合作社簽約合作、獨立書店開始販售、回購的讀者也愈來愈多，無數的小碎步終於讓烏龜有些微獲勝的希望。讀者朋友們陸續傳來一則則閱後心得，那一句句溫馨的回饋激勵了疲憊不堪的烏龜，讓牠發現努力的路上其實並不孤單。

彷若充飽電的烏龜再度出發，正努力地要邁向勝利的一端。加油吧！烏龜。