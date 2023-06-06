施薇亞／自主的快樂音符

晚飯後，女兒照例坐在鋼琴前，彈起那幾首每天重複的流行歌曲，熟悉的旋律從她的指間輕快流瀉，徜徉在空氣中的音符，此起彼落串聯成愉悅的節奏。

猶記得多年前女兒剛進小學時，我基於自己的兒時經驗，決定讓她學習鋼琴。輾轉打聽到一位資深老師後，女兒展開了她的學琴生涯。擁有七年學琴經歷的我，在她練琴時會豎耳聆聽，偶爾糾正她彈錯的音。

剛開始學琴時，女兒帶著一份新鮮感，上課和練習時興致盎然。然而隨著樂曲的難度日漸增加，練習的過程逐漸變成單調的反覆彈奏。鋼琴老師對於彈奏一首曲子的標準要求是熟練，而要到達熟練的境界，必須一而再、再而三地反覆練習，在在考驗著女兒十指撫觸琴鍵時的耐心。

約莫學了將近兩年，在女兒對練琴的抗拒和媽媽求好心切卻屢屢失望的拉鋸下，我黯然做出決定將鋼琴課喊停，女兒的學琴生涯戛然而止。自此琴聲消失在家中，我雖熱愛彈琴，卻因生活忙碌而讓家裡的鋼琴閒置多年。

前陣子女兒因喜愛的偶像歌手彈得一手好琴，激勵她重拾五線譜。她上網尋找教學影片，一小節一小節慢慢地拼湊練習，最後成曲，然後每天反覆練習，直到熟練為止。看著她彈著一曲又一曲，我除了讚嘆偶像的力量，更為她不屈不撓的毅力而驚豔。

一曲彈畢，我忍不住稱讚她，女兒頓時笑意盈盈。回想起多年前她不情不願練琴的痛苦模樣，對照眼前悠然自得的神態，她現在彈琴時享受的是自主學習的樂趣與成就感，我想這就是帶著走的能力所帶來的真實快樂吧！