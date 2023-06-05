蔡其蓉／緣續家庭副刊

那日一早，澡雪老師傳來信息，原來是老師的大作〈右邊的人〉與我的拙作〈永康女子成長圖鑑〉，巧合地同天刊登於家庭版上，信息裡的字字句句興奮得像要躍出螢幕般，我則是備感榮幸。

我與澡雪老師結緣於職場上，她是資深的優秀前輩。一起共事時，老師不僅在工作上多方提點，更在我遭逢不平之事時傾聽我的煩惱。事後我為自己以瑣碎之事攪擾了她而道歉，也為自己竟向前輩大發牢騷而愧疚，平素溫柔內斂的老師直聲說道：「別在意，本來就要把這些事跟我們說，不要自己一個人承擔！」俠女般爽朗口吻，令我感動得紅了眼眶。

工作幾年後，我的身心出了些狀況，雖勉強撐起日常工作，盡力不讓人知道，但細心的澡雪老師仍發現了我的異樣。某日辦公室裡只有我與她時，老師叫住我，問我這段時間是否身體有恙？我猶豫著不知如何回答，老師又繼續說道，如果不只是身體狀況，她想和我分享如何調適心理，好度過這段艱難時刻。她大方談起自身經驗，以及自我治癒的方法，向陷入無邊晦暗的我伸出溫暖的手，讓我有了痊癒的可能。

再幾年，老師退休，我失去了和老師直接互動的機會。某日，另一位前輩老師轉來澡雪老師的文字，是她閱讀了我發表在報刊上的兩篇文章後給予我的讚譽。澡雪老師學養深厚，文學底蘊厚實，曾拿下多座文學獎，能獲得老師如此評語讓我受寵若驚。

輾轉聯繫上老師，老師不因我是寫作新手而看輕我，反倒鼓勵我要持續寫作，並邀請我成為她的文友，我們常投稿家庭版，也在文章見報時分享彼此的喜悅。

這份在職場結下的緣分，因著家庭副刊而久久延續了下去。