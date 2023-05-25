柯凡／我也有位黃小姐

拜讀3月24日作者簡曉靜的〈我的黃小姐〉一文，心中不由得產生共鳴：「真巧，我也有位心愛的黃小姐呢！」只不過作者的黃小姐是生養她的母親，而我心存感激的則是與我胼手胝足、攜手共建家園的賢內助。

婚後黃小姐處處為我著想，尚在新婚，我就被公司指派到瑞士見習新型機台，她本可名正言順地陪我出國度蜜月，但她考慮到出國所費不貲，小家庭未來要用錢的地方還很多，決定留在台灣，令我備感心疼與不捨。

婚後一年，我遽遭母喪，難掩「子欲養而親不待」的遺憾與悲痛，徵得黃小姐同意，辭去北部工作，聯袂返鄉陪伴獨居的父親，至今三十多年。

期間我因另覓工作，每天在外東奔西走，留她照顧有大男人主義的公公，從她隱藏的言行舉止中，我知曉她必然承受許多壓力，甚至經常生病，但在家人面前卻仍儘量保持歡顏，不願家人為她擔憂。如果沒有黃小姐的全力支持，我必然無法在自己喜愛的工作崗位上順利退休。

俗話說「少年夫妻老來伴」，我與我的黃小姐從而立之年相伴到老，如今雖已年過花甲，黃小姐卻仍得日夜為長輩、孩子的大小事而操煩，雖說歲月催人老，但並無損我當初追求她的那股熱情。在我心目中，她永遠是那位明豔動人、真誠坦率的黃小姐。

夫妻之間，我不僅不曾有倦怠感，反而愈到遲暮之年對她依賴更深，謝謝我的黃小姐。