凱莉貝／孩子拓展了我的心胸

最近跟老公聊到，有了孩子以後，我們的生活就變了，而且變了很多。

某天帶孩子搭公車外出，一向陽光普照的台中竟久違地飄起雨來，我一邊懊惱自己為了減輕重量，出門前將雨傘從包包拿出，一邊思索著等會兒下車要如何利用騎樓走出免淋雨的完美路線，卻忽然發現孩子非常興奮，指著天空大喊：「媽媽，下雨了，而且是太陽雨耶！」一旁的乘客笑說，太陽雨下起來很溫暖。

下了車，我特意不走騎樓，改走人行道，讓孩子感受專屬台中的溫暖太陽雨，孩子說毛毛雨打在身上很舒服，舒服到讓我卸下擔憂。

還有一次，我們精心籌備了兩天一夜的家庭旅遊，結果一大早叫醒我們的不是鬧鐘，而是施工，敲敲打打的聲音響徹雲霄，我們一臉無奈，沒想到美好的假期被打亂。

結果孩子跳下床，站在落地窗前看得津津有味，彷彿這是飯店特地安排的活動，安排他在搖滾區近距離觀賞挖土機、水泥車的施工。看著他興奮的背影，我跟老公笑道，只要我們不覺得步調被打亂，生活的亂入都是祝福與體驗。

有了孩子以後的生活，行程變得忙碌，時間變得緊湊，但視野和心胸也變得開闊。