這天氣溫好低，在早餐店點餐時聽到服務小姐咕噥：「天啊這麼冷！夏天什麼時候來啊？」她一說完我就笑了。因為，去夏全台酷暑時，她曾這麼說：「天啊這麼熱！寒流什麼時候來啊？」

這可愛的小姐讓我想起：「所謂旅行就是從自己待膩的地方到別人待膩的地方去。」這就是人性吧！記得退休前，我總盼著可以快點辦勞退，好天天睡到自然醒。然而真的退休，清閒沒多久，睡眠品質又開始不美麗了。因為睡得太飽，晚上反而不好睡。有一陣子竟開始懷念起工作時，時間不夠用的感覺。

有天我到醫院幫婆婆拿藥，遇到幾位還在線上的老同事，她們日復一日做著同樣的工作，甚至夜裡睡在陪病床上照顧病人。有位頭髮全白的同事對我說：「還能照顧別人，總比被人照顧好不是嗎？能做就是福啊！」她的話讓我從待膩的舒適圈再次投入曾待膩的工作圈。

已經六十一歲的我，我有照服員的丙級證照，十幾年在醫院工作的經歷，讓我不想再回醫院擔任一對一的看護，於是選擇成為長照居服員。

勞退後再就業的我，公司一樣有團保、意外險、健保及職災保障。再加上勞動部因應缺工對照服員的補助，讓我十分慶幸自己年輕時便考取了證照。

長照居服員可以選擇工作的時段，像我只接早上部分工時的案家，下午還有許多時間可以去上喜歡的課。日子不無聊，工作也不會太累，重點是還能有收入。

這個周末又濕又冷，早餐店裡每個年輕的服務員都辛勤的工作著，看在我這個周休二日的銀髮族眼裡，更是感悟到「能做就是福」啊！