繽紛編輯室／有點甜蜜的事
主辦單位／聯合報繽紛版
協辦單位／一之鄉
甜蜜的感覺或許來自愛情裡的一句貼心話、友情間的一個暖心舉動、親情中一次意想不到的守護，甚至是動植物陪伴你度過的一段時光。那些不一定驚天動地，卻讓人心頭一熱的瞬間，是否曾在你生命中悄悄綻放？
請在「繽紛超連結」部落格「有點甜蜜的事」徵稿文案下留言，每篇350字內，每人不限投稿篇數，評審鄧九雲、張馨潔將選出精采留言，選登於繽紛版，優勝者除致贈稿酬外，可獲得一之鄉花綻禮盒。4月20日截稿，詳情請見：http://blog.udn.com/benfenplay
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