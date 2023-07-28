最愛的藏品，必然隱含「初心」。

書與文具，在我生命中，應該是物慾的起點。物慾潛藏的各種意義，已成分析自我的途徑。在人際關係愈發擁擠窘迫的今日，有助於自己避踩世間地雷，在珍愛中尋訪命運之途。Re-ment出品的「摯愛的文具」，對我來說，便是能檢視「初心」的一款食玩。

猶記得當年不顧收藏空間狹小，一口氣直下兩套，未雨綢繆，不怕一萬、只怕萬一。雖然小心翼翼，卻不免落入莫非定律，果真失竊其一。雖因仍有一套，免去椎心頓足之怒，但那不知何時重蹈覆轍、滅失的憂心，也縈繞不去。摯愛的意義，就盤桓在「萬無一失」的心境裡。

回頭凝視這套袖珍文具，童年光譜再現，僅僅數釐米的水彩管、分隔的水彩壺和調色盤、可掀式雙層卡通鉛筆盒、可轉動的削鉛筆機、迷你圓規量尺與削刀，還有迷你色鉛筆蠟筆……每件僅約兩、三公分。兒時孤僻的我，可以一個人拿起幾隻筆，默默在紙上塗鴉，獨處一個下午，好似人生第一份工作；文具成了我的創業夥伴。

小學放學後，握著微薄的零用錢，在文具店瀏覽色筆、貼紙、筆記本、卡通明星照片、書籤、尺規和橡皮擦……琳瑯滿目，有如天花撒滿地，那是最初的精品店，每件都是愛馬仕，總是猶豫好久，才能下決心購買。偶有海外親友帶來文具店沒販售的鉛筆、橡皮擦，隔天上學步伐總是輕盈；後來習得「炫耀財」這經濟學的專有名詞，滿腦子都是帶著文具，到學校和同學交換獻寶的笑顏。

從來不羨慕臭男生的刀槍玩具，我的摰愛組成兵團的實力，絕對遠勝。文武若有一戰，我已然站隊。彷彿通過哆啦Ａ夢的縮小燈，和摯愛來到奇妙的幻想空間，凝縮在日式縮小的「箱庭」。

其實，我生長的台灣島，便如小小的「箱庭」。地球上很難找到從海洋到三千公尺高山，路程不到一天的島嶼；彷彿上天精心栽植，地質地形生物生態多樣，濃縮成奇巧盆景。因此我心中的英雄，也不以體態偉岸取勝，而是如同大衛對歌利亞、一寸法師或桃太郎對鬼怪，英氣撼動天地，勇於對抗巨人。

台灣子民的特殊命運，在獨有的宇宙裡連結，凝萬里於一握，掌永恆於瞬間。對於生命終將消逝、人生必有盡頭的感嘆，讓我在袖珍微型收藏之路上，不以大小論輸贏，只在乎細緻與真實。

在喜愛的藏品中檢視自己的成長之路，在可控範圍內滿足喜好，保持情緒之平衡，一期一會，將萬般情感，凍結於能面的臉，是袖珍收藏的醍醐味。藏初心於藏品，於拈花中，最可微笑，也是人生最對味。