「我將來嫁的人，必須有房有車，最好沒有父母，有的話結婚也不要住在一起。」年輕漂亮的女同事，說完甩了一下飄逸的長髮，轉身離去。我看著桌上小鏡子裡的自己，想起在醫院走廊上說「我願意」的那個俠女。

那時我們剛訂婚，他母親犯了心臟病，頻繁進出醫院，數度像闖關歸來。他的工作在南部，請假北返看望照顧，愈來愈無法安心工作了。醫生在走廊上和他交代了些事情，他面色凝重問我：「妳願意幫我照顧媽媽嗎？如果不行，我只能辭職回台北。」我想將來會嫁給他，沒有理由不照顧未來的婆婆，何況他是公務員。感覺自己披上俠女的斗篷，揚著四十五度的臉：「我願意。」

哪裡知道我的主管不希望我因為這樣的原因離職，便主動幫我找人代班之後又辦停薪留職，直到兩個月後婆婆仍須隨時有人招呼，這才甘願讓我離職。

數年後婆婆終於病情穩定，她總在友人面前讚賞我。

我們都是勤儉的性格，一份公務人員薪水安穩生活真的挺滿足的，偏偏到老年一切像遇到劫匪般的無奈。數年前退休軍公教薪資被改革，打亂原本就不是很富裕的財務規畫。

當年他同學找他去私人公司，薪水是三倍之多。他只想安穩過日子，老年退休有保障便推辭了。如今他同學收著數間房子租金悠閒度日，他卻在擔憂還會不會有未知的意外造訪。

偶爾他心情卡關，提起當年不該害我離開職場。我說：「人生一切都是最好的安排，我們現在只要把身體顧好，不要發生需要人照顧的機會，一個月就賺好幾萬啦。」

其實，內心偶爾也會感到不平，但總不能拿別人的錯誤懲罰自己啊。想想還是佩服俠女的膽識，沒有太多的糾結或顧慮，演好了一個自認是應該的劇情。像舞台劇經典台詞：「人，一輩子能做好一件事，就功德圓滿了。」