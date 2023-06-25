接到總經理單獨召見的通知，我還忐忑不安想著最近工作上有何紕漏時，就見她遞來一張薪資單，說：「這是妳的特殊貢獻工作獎金。克萊爾在會議中也有發聲，認同妳帶領團隊一起進步的努力。辛苦了！」在驚喜加驚訝的這一刻，過去幾年工作低潮的種種，瞬間在我腦中快轉。

為了要跨領域學習，數年前主動請調單位，而克萊爾正是我跨出舒適圈後的直屬主管。雖然，在我欲轉換跑道前已有同事善意提醒，與她共事並非易事，但在職場上一路順風順水的我那時天真以為：只要我勤勉態度依舊，謙恭有禮應對，當可順利發揮所長。沒想到，考驗正要開始。

在保持表面和諧的蜜月期後，各種管理權威的刀箭開始漫天飛舞。在這樣的氛圍下，我的工作難有發揮，表現不如預期是意料中事。雖然連續兩年工作獎金掛蛋，但直到去年薪資評等慘遭調降的打擊，才真正讓我驚醒。

我終於意識到：職場生命共同體的我倆榮辱與共，我再看不慣主管的行事風格，對自己都無絲毫好處，唯有法鏡自照、調伏自我的內心，才是改變工作磁場的不二法門。於是，我跳脫「受害者」的框架，不再預設立場，開始調整自己的心態跟作事方式：從被退件的簽呈中理解她的思考邏輯、從她的工作發文中學習她的慣用語言、將她的朝令夕改轉念為因時制宜的靈活調度，更每日主動匯報工作進度，讓她隨時掌握大小事。

漸漸地，專案一件件順利推動上線，雖然克萊爾仍然未曾於任何公開或私下場合表現一丁點對我的肯定，但我們的關係已從相看兩厭的劍拔弩張進化為相敬如賓的禮尚往來，也因此有了這意外獎金的實質回報。

回想那段每天被「修理」的日子，我也曾試圖修補，期待能成為親密戰友。然而，因心有芥蒂，我總用不冷不熱的態度與之對應，忽略了表情是內心意念的最佳代言，刻意包裝的禮敬無法感動人心；在戴尾戒、辦公桌擺仙人掌都未見成效後，我突然明白，將頂頭上司視為「小人」對待的心態，才是距離鴻溝的來源。

終於明瞭，世間真正的小人，原來是容不下建言的自己。