潤財翊亨／宿舍門禁後

宿舍的門禁時間是凌晨一點至六點，時間到即無法進出，交通意外或突發事件不在此限。那晚已過門禁時間，我準備熄燈休息，突然門鈴響起，一位女同學臉色蒼白、有氣無力地對我說：「老師，對不起那麼晚打擾你，我頭痛頭暈、全身無力，要去掛急診。」

作為管理人，最不希望處理的就是夜間突發事故。但這位學生禮貌的態度令人產生好感，我立即啟動相關SOP。「為什麼會頭痛？」先問原因，她沒有隱瞞地回答：「我在吃身心科的藥，曾因此頭痛、頭暈，這次是加全身無力。」「這麼晚了有人陪妳去嗎？」內心盤算這個時間能協助的女幹部已就寢，只能靠自己陪她前往就醫。「我已請同學先到醫院掛急診，門口也有同學在等候載我去醫院。」「好，妳處理得很好。」內心研判有前因應不嚴重，也不忘讚美她處理得當。

「要等妳回來嗎？」半夜要等人返宿開門也是難熬的事。「太晚了，怕再吵到老師，所以急診完會去睡同學家。」真是有禮貌又有同理心，很難得。「那妳們要注意安全，得知診斷結果要立即回報老師喔。」送她離開，我補填工作日誌後，即收到她的訊息：「老師，我已看完醫生回報家長，打完點滴就會去同學家。」已就醫又有人陪，事情告一段落，我也安心地去休息。

翌日早上八點多，看到她穿載整齊要出門，我驚訝且關心地攔下：「為何不多休息，那麼早要去哪呢？」「要去打工。我已經沒事了，昨晚真的很抱歉打擾你。」今天變得有精神又健談。「不請假休息一天？」言談間，她透露母親已離家，現在靠父親微薄的薪水要養在學弟妹不容易。「我就學用貸款、零用錢要靠自己賺。」雖面露無奈，卻是勇敢與堅強的表達。

我心疼這女孩，不知她為何要服身心科的藥呢？她漸漸卸下心防，說 :「我曾發生過性騷擾事件。」接下來欲言又止，因事涉敏感且專業，我立即點頭示意懂她意思，「希望妳早日脫離藥物，爾後有需要幫忙或想聊聊，歡迎來找老師。」

望著她的背影，我想到每年自己都會參加心輔講習，講師總在會後結語說：「學校的師長每人都可以是輔導老師，適時以行動或訪談幫助學生，都可能避免與挽回任何的憾事。」很高興我能盡一份心力。