劉洪貞／一封來自蘭嶼的信

打開信箱，滑出一封來自蘭嶼的信，我很納悶，因為自己在蘭嶼沒有親友。

閱讀後發現那是一封感謝信，謝謝我在三年前送她一輛「速克達」機車，讓當時失業的她能接下外送工作，度過生活難關。這麼一說，我想起那件事。

兒子剛從國外回來時，以我的名義買了那輛機車代步，後來因他經常要至國外出差，機車就一直閒置著。我建議他，與其放著，不如送給有需要的人。隔天，他在辦公室裡提起這件事，有位女同事表示，住蘭嶼的姊姊，因公婆生病需要用錢，把機車賣了，沒想到疫情導致她失業，想改做外送卻買不起機車。女同事問兒子，能否把機車送給她？他點了頭。

車子送出後，兒子告訴我，機車行的老闆在他送車保養時曾問他，這麼新的車子，可賣好幾萬元，為什麼要送人？兒子回他，幾萬元很快會花完，但把車送給需要靠車維生的人，或許就可養家活口。

多年前，我和鄰居的報紙一連幾天都晚到，大家有些抱怨。當我知道北漂的送報生因機車壞了沒能力修，改用腳踏車送報，我立刻告訴他自己正好要換車，可以把機車送給他，儘管不是全新的，卻能解燃眉之急。他聽後，那種幾乎要跪下來感謝我的驚喜神情，令我印象深刻。

或許是從小看盡了父母謀生的不易，所以長大後只要遇上有困難的人，我就會適時地幫個小忙，救救急。未料這位不曾謀面的蘭嶼朋友，事隔幾年還來信致謝，頗感意外。