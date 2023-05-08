黃宗潔／雪巴人陪你上聖母峰

曾經愛過的事物，要死灰復燃並不難

我發誓原本只是想去散散心的，沒想到一不留神就跌入了一個甜點課的大坑。

說起來，會想去做甜點，倒也不是心血來潮或突發奇想。小時候讀童書，印象最深的往往不是劇情，而是主角們吃的那些李子蛋糕、葡萄餅乾、果醬麵包之類的食物名稱。大學某次逛書店，隨手翻閱起一本《自己做西點》，覺得食譜寫得簡單明瞭，挑了幾種不複雜的配方嘗試，竟也成功烤出一些蛋糕餅乾，於是一發不可收拾，大烤箱、烤盒模具、電動打蛋器……陸續被迎回家中。最熱衷的那幾年，不只每逢中秋自行手作蛋黃酥，甚至在讀了一本《三隻麵包狗的開店手記》後，還興致盎然地試做過書中的寵物餅乾食譜——那可是寵物點心在台灣尚未普及的年代呢。

所謂莫提當年勇，畢竟當時年紀小，時間多、體力好，後來工作漸忙，愈來愈懶得張羅那些瑣碎的備料，加上若偶一為之，剩下的麵粉、奶油、葡萄乾……往往放到過期，也是浪費。儘管當初「金盆洗手」之前，頗為懊惱在自己土法煉鋼的各種嘗試中，老是做不出戚風蛋糕（雖然應該跟很天真地妄想用四根筷子打發蛋白也有關），也掌握不好麵包的發酵時間，但慢慢地自然就拋開了。

曾經愛過的事物，要死灰復燃並不難，難的是當日常生活被各種責任義務和工作堆滿，要在時間縫隙裡從各種同樣愛過的事物中「脫穎而出」，還是需要一點推力的。那個推力，就是發現原來專業的料理教室，會幫你把所有材料都準備好，而且一個指令一個動作，有的教室甚至連碗都有人幫忙洗！還有比這更「無痛」的烹飪方式嗎？

第一次上體驗課，剛好又是做一款連烤箱都不需要，只要混合、攪拌、壓模、冷藏即可的餅乾塔，想要失敗的難度可能還比較高。做出來的成品層次分明、表面光滑、非常美麗，於是人人都稱讚好厲害，只有我內心心虛，想著這不就像是去爬聖母峰，可是把一大堆行李全都交給雪巴人的意思嗎？表面上是登頂了沒錯，但和專業登山家的無氧攀登完全不是同一回事啊！

雖然有人幫忙拿行李，但腳畢竟是自己的

不過，不用備料加上專人指導這個誘因，終究把我留了下來，而且再度一發不可收拾地以一種彷彿要立刻退休或轉行從事甜點業的節奏上起課來。幾次之後我發現，雖然有人幫忙拿行李，但腳畢竟是自己的（不然呢？），遇到製作程序比較繁複、難度比較高的甜點，又要擀又要切又要壓又要拌，重點是還得快，一旦力氣不夠、刀工不好，都可能讓你隨時手忙腳亂地倒在雪地中。也正因為每堂課都忙得不得了，讓平時腦袋總是停不下來的我，完全沒有胡思亂想的時間（再浪費時間就要摔到山腳下去了），可以算是意外的收穫嗎？所謂甜點能療癒，療癒之處一部分也在此吧。

無論如何，就算是雪巴人陪你上聖母峰，能看見聖母峰的風景，還是很開心的。也確實在過程中認識與體驗了那些平常喜歡吃的甜點，製作的方式、原料、技術等細節（以及頗為可觀的熱量……）。至於我有沒有試著在家裡「無氧攀登」呢？嗯，其實有。嘗試之後只能說，此後我看到這些甜點，都會心懷敬意。但在完成無氧攀登甜點聖母峰的大業之前，還是先背個氧氣瓶求生好了。