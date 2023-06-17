蕭蕭／人與山野之間那一條無始無終的地平線

推薦書：陳煌《尋仙》（時報文化出版）

就陳煌而言，「仙」的造字，是人與山野之間那一條變化無盡、無盡延伸、延伸到無始無終的無盡藏，永遠到不了卻也永遠引逗著的那一條地平線。

他，尋仙而來，而去。

現如今，陳煌回來了，三十年前那個原野觀察者、山野漫遊者、荒野記錄者，散文家陳煌回來了！藉著一本三十年前自己手繪的生態細密畫，藉著那一條虛擬的地平線卻又是自己實足親踏的野地書寫，回來了。

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書名《尋仙》，多麼明確、堅定，且又節制的兩個字的意志！

相對的，他的副標則是「追憶微生態私生活的自然念想」，浪漫而現實地描繪出整部散文集的質地與內涵，就是那麼「微生態」、「私生活」的「自然念想」的「追憶」，就是三十年了仍然清晰、生鮮的自然影像，自動播放，自在旁白。

《尋仙》的插圖與文字，相隔三十年，但在當今天文及地質學界的理論和觀測皆一致認為的45-46億年之間的地球年齡而言，這三十年卻只是小數點後面的微渺數字。相對的，遠離野地不到五十年的自以為「文明」的我們，當然無法察覺其間的歷史差距，當然也不確然相信那是當今人類應該嚮往或尋找的仙境！

但在陳煌的插圖與文字間，或多或少會感覺出那是人與山野之間變化無盡、無盡延伸、延伸到無始無終的無盡藏……

或多或少、或淺或淡，會察覺出陳煌曾經追尋的那時空、那場景、那氣息、那蟲、那草、那鳴叫聲、那荒涼感，似乎也能聞到陳煌一個人獨自穿行在風中雨裡所摩擦出來的疏野味道。

不曾離失，其實也未曾擁有；不曾熟稔，其實也未曾全盤俯臨與辨識。

彷彿遙遠的天邊淡月。

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就像是眼前這一場四十多幅的插圖遭遇。

逐日逐日的蹲伏、觀測，模擬、繪製，逐日逐日的物華與我對視、對峙，而後揉合成我與圖繪，而後融合成天與人的兩相忘，忽忽三十年，圖繪醒來，文字醒來，我醒來你醒來，天邊的淡月也醒來。

曾經裝入眼簾，就會裝在心窩；曾經裝入行囊，就會裝在記憶深處。

只待天外的鐘聲響起。

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那45-46億歲的古老地球一直醒著吧！

那十數年在荒野中晃盪的歲月、所塑寫的文字形符，一直醒著吧！

那記憶的蕨類，和泥盆紀一樣久遠，一樣醒著吧。

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我喜歡陳煌這樣說：

「我們都想由流浪中創造出一個不需再流浪的家園，比如桃花源。

而這荒野就是桃花源，野生動植物的桃花源，也是風的四季的桃花源。」

陳煌黏著他的荒野，我們黏著他的荒野圖記，其實也黏著他三十年的桃花源夢想，黏著他六十年的生命沉思，黏著人類終極而未可終及的呼喚。

隨著陳煌尋仙吧！人與山野，若即若離，那一條變化無盡、無盡延伸、延伸到無終無始的仙境……