蔡豐全／致瘂弦
都說不再寫詩，幾十年了
或許只是為了實踐某一種約定
這些年，我覺得
你偷偷寫了許多詩
它們以神祕的方式發表
散落在光陰的縫隙裡
夾藏於芬芳的言談間
你說，當戰火像病毒，擴散開來
又說，當青鳥啣著祝福飛過原野
人生這場劇總是不斷換幕
一如季節多層次的色澤
那些想像的構成，意象的指涉
不也是一種詩嗎
歐戰，病鐘樓，玉米田的隱喻
在德惠街，早晨或者傍晚
當一勺靜美的小花開放
我們曾經著迷地
墜入詩的深淵
都說不再寫詩了，像是一種誓言
可是，那些詩依然閃爍著
像迢遠的十字星，燦爛又孤獨
捍衛與調和，世間的真理
展示安放語詞的技藝
告訴人們音樂之必要
而生活可以如何，如何
過得像一首詩加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言