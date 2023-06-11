陳雋弘／不期
時間又再次飄來了
那種安息的甜香味
把每一扇門
與每一扇窗
都關上
並再次檢查它們
各各緊鎖然後
坐在靈魂的空房間裡
看整個下午
喪志的天色
人們與世界忙碌著
顛倒並反覆
裂解再重組
唯陽台上的盆栽
長期禁閉不語
不期乍然盛開
也許是慾望
是鬼，是神
是一顆打火石
竟被丟擲到冷靜的深淵
每每午夜夢回
疾風轉消沉
霾霧更迷離
某個骯髒的思想犯
抱擁著垃圾睡去了
他已接受所有
唾棄或憐憫
冰雪以及炭火
只是轉角那盞孤絕的路燈
什麼時候開始不亮了
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