時間又再次飄來了

那種安息的甜香味

把每一扇門

與每一扇窗

都關上

並再次檢查它們

各各緊鎖然後

坐在靈魂的空房間裡

看整個下午

喪志的天色

人們與世界忙碌著

顛倒並反覆

裂解再重組

唯陽台上的盆栽

長期禁閉不語

不期乍然盛開

也許是慾望

是鬼，是神

是一顆打火石

竟被丟擲到冷靜的深淵

每每午夜夢回

疾風轉消沉

霾霧更迷離

某個骯髒的思想犯

抱擁著垃圾睡去了

他已接受所有

唾棄或憐憫

冰雪以及炭火

只是轉角那盞孤絕的路燈

什麼時候開始不亮了

始終沒有人察覺