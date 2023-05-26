十二年前，我在金瓜石的森林裡

燒我們一百年前沒有燒完的

西伯利亞小木屋

我在陰陽海裡打撈未了的陰陽

打撈那依然遊戲激浪的兩滴雨

那未能庇護我的

也未能把我們從命運之手的收繳中救回來

然而有更多雨點在趕路

在革命與屠戮中趕路

因為前方有更多的丟棄與遺失

有更多尚未淬火的金屬

它們和它們夾雜捶打我們的心臟

好像我們是依稀尚未確定的星座

有那麼多暗下去的夢被情人之舌接住

然後說吧，不要沉默，因為那麼多死者與我們

共眠於這閃爍的床榻

被我們的摩擦溫暖著