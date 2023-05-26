廖偉棠／幽明記

聯合報／ 廖偉棠

十二年前，我在金瓜石的森林裡

燒我們一百年前沒有燒完的

西伯利亞小木屋

我在陰陽海裡打撈未了的陰陽

打撈那依然遊戲激浪的兩滴雨

那未能庇護我的

也未能把我們從命運之手的收繳中救回來

然而有更多雨點在趕路

在革命與屠戮中趕路

因為前方有更多的丟棄與遺失

有更多尚未淬火的金屬

它們和它們夾雜捶打我們的心臟

好像我們是依稀尚未確定的星座

有那麼多暗下去的夢被情人之舌接住

然後說吧，不要沉默，因為那麼多死者與我們

共眠於這閃爍的床榻

被我們的摩擦溫暖著

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩

逛書店

2022台灣大型集團企業研究

NT$ 9900

這個房仲太狠了！揭開買、賣、租屋秘辛，教你躲過黑心建商坑殺陷阱

NT$ 304

杜金龍技術指標聖經

NT$ 489

糖汰宗書院：糖尿病之控糖寶典

NT$ 384

延伸閱讀

盧建彰×潘家欣／青春路上的風景2-1

探照燈

許悔之／雲

辛金順／讀武俠小說

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。