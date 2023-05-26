廖偉棠／幽明記
十二年前，我在金瓜石的森林裡
燒我們一百年前沒有燒完的
西伯利亞小木屋
我在陰陽海裡打撈未了的陰陽
打撈那依然遊戲激浪的兩滴雨
那未能庇護我的
也未能把我們從命運之手的收繳中救回來
然而有更多雨點在趕路
在革命與屠戮中趕路
因為前方有更多的丟棄與遺失
有更多尚未淬火的金屬
它們和它們夾雜捶打我們的心臟
好像我們是依稀尚未確定的星座
有那麼多暗下去的夢被情人之舌接住
然後說吧，不要沉默，因為那麼多死者與我們
共眠於這閃爍的床榻
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