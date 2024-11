“I woke this morning / and realised / there were / no birds / left”——Charlotte Trevella

燈火和黑暗,時鐘

理所當然。

羽毛輕的哀默

吟哦沙塵

呼吸是不和諧的音樂

月亮更腫脹

廢棄輪胎骷髏

瀝青血膿。十二時一刻凌晨

驚竄出探照燈熾光

這是誰的臉?

鏽鐵條,鬱金香,窗欄

玻璃裂片,下頷骨。

心跳得比鐘聲刺耳

卻無人聽聞

命運重於羅漢

屋梁怒目下

女孩男孩,碎礫瓦石

和小紫花黃花。搜救犬顛仆

七級又七級

浮屠之上。

蘚苔布滿的瞳眸裡

雲朵烈日雁群

依舊噴射機

天空像胸腔裂開

遍地橡實斷枝