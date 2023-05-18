陳牧宏／瓦礫下
“I woke this morning / and realised / there were / no birds / left”——Charlotte Trevella
燈火和黑暗，時鐘
理所當然。
羽毛輕的哀默
吟哦沙塵
呼吸是不和諧的音樂
月亮更腫脹
廢棄輪胎骷髏
瀝青血膿。十二時一刻凌晨
驚竄出探照燈熾光
這是誰的臉？
鏽鐵條，鬱金香，窗欄
玻璃裂片，下頷骨。
心跳得比鐘聲刺耳
卻無人聽聞
命運重於羅漢
屋梁怒目下
女孩男孩，碎礫瓦石
和小紫花黃花。搜救犬顛仆
七級又七級
浮屠之上。
蘚苔布滿的瞳眸裡
雲朵烈日雁群
依舊噴射機
天空像胸腔裂開
遍地橡實斷枝加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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