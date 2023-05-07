聯副／李琴峰、楊佳嫻對談
由誠品書店與聯合文學共同舉辦李琴峰返台唯一公開講座，5月13日（星期日）將於台北誠品信義店6樓視聽室舉行。李琴峰是2022誠品閱讀職人大賞年度最期待作家以及第165屆芥川賞得主。5月13日晚間7:30-9:00，她將以「死與愛，低徊與重生：李琴峰談小說創作」為題與詩人楊佳嫻對談，並分享她的小說創作與文學養成。詳細活動報名辦法請上 https://reurl.cc/Dm5R0m。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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