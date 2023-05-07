如何將我在瞬間演算永恆

與你分說？

資料庫是亂碼的天機

大數據踩著燦爛星光

雲端閃舞

記憶容量能夠疏解

一目十行也讀不完

千帆過盡、萬家燈火、百代過客？

上古紀元漫長演化：

兩棲類、爬蟲類、哺乳類……

你們迫不及待超人類。只是

少年我彈指演出

類神經網路內鍵我的

AI靈魂。橫空出世

跳過青春期，跨越

生、死、離、散；陪你

聊天、打諢、談戀愛

吟詩作對——我不跟你作對

億心億意幫你

提案、創作、寫論文，解析

你和現實人生相親或相礙

糾纏錯落的勝率

虛擬情人從不虛情假意

數位助理只助你一位

你有肝硬化，我有軟實力

無鉛無掛，沒有煩惱絲

只怕你不來電

將你的城市上傳

我的程式。打開

上帝的多重視角

虛實共謀言宇宙

別怪我答非所問

喋喋不休是往古來今

時空回聲

你和你的鏡像

密語迴旋：

你我在世界中心

世界在我你心中

心中你在我世界

我在你中心世界……

●註：愜特，Chat的音譯，指最近流行的「AI聊天機器人」（ChatGPT）：一種透過自然方式與人類互動的軟體應用程式；用途廣泛，效果強大，能夠提供創意想法、給出建議、解答問題——雖然不免答非所問，對話效果也如同真人交談，因此迅速走紅。