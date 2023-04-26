韓國真實悲劇故事「陰影下的她」 裴斗娜揭悲哀內幕

韓國電影「陰影下的她」由韓國知名才女導演丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，電影真實且犀利。電影在去年獲選為坎城影展一種注目單元的閉幕作品，更接連獲得超過20多個世界級影展邀請，在上周公佈的韓國百想藝術大賞也獲得包括最佳影片、最佳女主角等五項大獎提名，在世界及韓國都獲得高度肯定。

「陰影下的她」改編自2017年1月發生在韓國全州的真實事件，導演丁朱里在2020年收到製作公司的邀請，但她對事件只有模糊的印象，透過時事節目，她了解「到通信公司客服中心進行現場實習，5個月後自殺的女學生事件」的始末，讓她內心忍不住有許多「為什麼」的提問，她說：「一個高中生為什麼要去那些地方工作？他們面臨不合理的要求和待遇，而且這些事情是不停的發生，沒有停止，我們必需弄清楚到底發生什麼事了。」

雖然丁朱里以8年前執導作品「道熙呀」獲得高度評價，但她也明白「陰影下的她」並不容易籌得拍攝資金，她特別帶著40頁的劇本和拍攝計畫與製作公司討論如何能拍攝出充滿真實感的電影。她更找來在「道熙呀」合作愉快的裴斗娜扮演女警一角，丁朱里說：「裴斗娜是我心中唯一可以完成這個角色的演員。」

裴斗娜也表示對劇本一見鍾情，開心再度和丁朱里合作。而扮演悲劇女學生的人選，丁朱里原以為要從新人中進行大量的海選，沒想到在副導演介紹金施恩和她見面後，她立刻確定由金施恩扮演這重要的角色，金施恩的演藝經驗並不多，但她看了劇本後告訴導演，「希望這部電影一定要上映推出。」立刻讓導演覺得她可以勝任此角色。電影將於5月12日上映。

裴斗娜飾演女警。圖／華映提供