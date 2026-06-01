兩廳院夏日爵士「Play It Solid！」年度爵士慶典頂尖樂手陣容　八月火熱登場

全臺爵士樂迷每年夏天必定打卡報到的「兩廳院夏日爵士」，即將於8月7日至8月29日間盛大登場！今年兩廳院夏日爵士以「Play It Solid！」為主題，將帶來六檔大師級精彩節目和多元週邊活動。除了邀請阿圖羅．奧法里爾及彼得．厄斯金再度來臺，還有雷琪夏．班傑明和妮可．茱萊提斯各自率領四重奏登臺獻藝；另一方面，兩廳院夏日爵士節慶樂團與夏日爵士戶外派對也將由臺灣爵士樂好手展現多元的在地風貌。

2026兩廳院夏日爵士宣告記者會現場照片。左起，臺灣拉丁重擊創辦人陳國華、小號演奏家魏廣晧、鋼琴家彭郁雯、薩克斯風演奏家楊曉恩、低音提琴演奏家劉育嘉。 （Credit：國家兩廳院提供，攝影Gelée Lai）

大師演出同臺較勁 全臺獨家線上神級現場

「Solid」，形容詞，原始字義是「堅硬的、實心的」。在1938年由非裔美國爵士樂手凱伯．凱洛威（Cab Calloway）撰寫的詞典《Hepster's Dictionary》中，記錄了當時「Solid」在黑人俚語的延伸意思：出色的、極好的。因此當時，爵士聽眾會在演出時大喊「That's solid!」，稱讚樂手的技巧無懈可擊！2026年的兩廳院夏日爵士，要用「Solid」告訴全臺爵士樂迷這六檔精彩節目的精彩份量，是不可錯過的獨家演出！

來自紐約的薩克斯風大師雷琪夏．班傑明（Lakecia Benjamin），是當今爵士樂壇最具爆發力的樂手與作曲家。他獨特融合了現代爵士、放克與 R&B，以穿透靈魂且充滿力量的溫潤音色風靡全球 。曾在2021年歷經嚴重車禍的他，卻以驚人意志迅速重返舞臺，並在2026年憑藉熱門單曲〈Noble Rise〉再創巔峰，音樂生涯至今已累計榮獲六項葛萊美獎提名。本次演出將延續他鬥志不熄的鳳凰精神，在當下的世界中以音樂化作點燃黑暗的光明 。

當代爵士鼓壇傳奇、被譽為「全方位鼓王」的彼得．厄斯金（Peter Erskine）即將強勢登臺！身為融合爵士黃金年代的代表鼓手，他曾是殿堂級天團「天氣預報」（Weather Report）與「Steps Ahead」的核心成員。本次臺灣演出，他將親自率領葛萊美提名專輯《Dr. Um》的黃金班底重磅登場，更特別攜手多年的傳奇老戰友——顫音鐵琴大師邁克．曼尼利（Mike Mainieri）同臺飆技，再現融合爵士最純粹的熱血靈魂！

接著，當代爵士巨星、兩屆葛萊美獎得主妮可．茱萊提斯（Nicole Zuraitis）將帶來一場震撼心靈的音樂盛宴！作為當代爵士樂壇的領軍人物，他兼具歌手、鋼琴家與詞曲創作者等多重身分，憑藉全原創專輯《How Love Begins》榮獲2024年葛萊美「最佳爵士演唱專輯獎」，亦曾多次入圍葛萊美「最佳爵士演出獎」，音樂實力備受國際肯定。本次節目，將完美展現他融合古典歌劇底蘊、爵士即興與流行民謠的迷人聲線。

單檔視覺_2026台新新光金控兩廳院夏日爵士戶外派對

臺灣爵士當代特色 親子也能共享音樂盛宴

成軍十五週年的兩廳院夏日爵士節慶樂團，也將在今年大升級。音樂總監麥可．摩斯曼（Michael Mossman）添加了絃樂編制，與魏廣晧領軍的節慶樂團，重新演繹查理．帕克（Charlie Parker）和克里夫．布朗（Clifford Brown）。節目中也將呈現金曲爵士鋼琴家許郁瑛、和旅美爵士作曲家楊又臻的全新創作，明星陣容全方位呈現爵士與拉丁的交互激盪！

爵士樂不只共賞，還可以同樂、甚至「分食」？！「玉山文教基金會輕鬆自在場 2026兩廳院夏日爵士童樂會《節奏千層麵》」由再度來臺的多項葛萊美獎拉丁爵士大師——阿圖羅．奧法里爾（Arturo O'Farrill）領軍 ，並特邀小號樂手魏廣晧同臺「下廚」，以「千層麵」的多層次食材象徵爵士樂複雜的節奏交織，讓聽眾在旋律與節奏的層層堆疊中，體會拉丁爵士樂的律動與萬千變化的風格。在國家兩廳院演奏廳四場的《節奏千層麵》將特別為小觀眾設計參與式音樂會，歡迎小朋友自備樂器、或借用現場的打擊樂器加入節奏創作，每一場都是大小朋友解放身體的「輕鬆自在場」。

眾所期待的「台新新光金控兩廳院夏日爵士戶外派對」將在8月15日於兩廳院藝文廣場盛大登場！由彭郁雯五重奏、臺灣拉丁重擊與臺語金曲歌后李竺芯輪番上陣，展現臺灣爵士跨界能量。從客家山歌與即興、熱力拉丁能量節奏，到當代臺語爵士歌曲創作，三組音樂人帶來層層堆疊的動感爵士，打造最具感染力的夏夜音樂風景。

小號演奏家 魏廣晧_2026兩廳院夏日爵士宣告記者會現場照片（Credit：國家兩廳院提供，攝影Gelée Lai）

低音提琴演奏家 劉育嘉_2026兩廳院夏日爵士宣告記者會現場照片（Credit：國家兩廳院提供，攝影Gelée Lai）

臺灣拉丁重擊創辦人 陳國華暢聊今年節目_2026兩廳院夏日爵士宣告記者會現場照片（Credit：國家兩廳院提供，攝影Gelée Lai）

多樣爵士週邊活動 攜手品牌共創美好時刻

除了重量級的演出、大師班、工作坊，2026年兩廳院夏日爵士更邀請施孟玟老師為兩廳院會員專場開講，介紹爵士樂的「無邊界融合」。此外，特別為小朋友策劃「曼波小主廚」節奏律動工作坊和《艾拉・費茲潔拉女士，您好！》親子說故事，期待小朋友也能透過唱跳體驗爵士樂的趣味與自由開放。

國家兩廳院藝術總監邱瑗表示，自從2003年策劃創辦「兩廳院夏日爵士」開始，始終致力介紹更多樣貌的爵士樂給臺灣樂迷。經過二十四年的耕耘，爵士樂已在臺灣已成慢慢成為「顯學」，除了培養出在地的死忠樂迷，本土的爵士樂手也透過節慶樂團兩廳院夏日爵士與國內外的藝術家交流，逐步長出自己獨特的音樂語彙。今年更爲小朋友特別企劃音樂會與工作坊，期待「自由的靈魂從小放飛」，更歡迎大小朋友八月在國家兩廳院一起「Play It Solid」，親自感受爵士樂獨有的現場脈動。

國家兩廳院藝術總監 邱瑗致詞_2026兩廳院夏日爵士宣告記者會現場照片（Credit：國家兩廳院提供，攝影Gelée Lai）

今年兩廳院夏日爵士攜手全球知名音響品牌「Audio-Technica 鐵三角」，推出寵愛兩廳院會員預購限定贈禮，透過品牌經典聲學工藝，將音樂現場的感動延伸至日常生活。此外，也與去年進駐臺灣的頂尖表演空間「Billboard Live TAIPEI」展開合作宣傳，串聯不同場域的音樂觀眾，拓展爵士樂迷交流與體驗的可能性。各項購票優惠與贈禮活動辦法，請見兩廳院官方網站及OPENTIX售票頁面。

2026兩廳院夏日爵士將在8月7日至8月29日登場，五檔售票節目即將於6月1日中午12點起開放兩廳院會員預購、6月8日中午12點全面啟售。啟售後至6月30日止，凡購買單張NT$1200（含）以上票劵，可享早鳥優惠85折。

活動資訊： 會員預購

時間：6.1 (一) 12:00 起會員預購 兩廳院會員（廳院人、廳院迷）預購８折、會員身障５折、會員敬老５折 寵愛會員預購禮 兩廳院會員（廳院人、廳院迷）於預購期間購買夏日爵士 5 檔節目各 1 張（含）以上（國家音樂廳節目需購買前 3 票級），即贈送「鐵三角 AT-SB727 Sound Burger 無線可攜式黑膠唱盤機」（市價 NT$5,880，不挑色）。請於套票區選購，數項有限換完為止。* * 爵士會員預購禮禮品一經兌換，皆無法退換票。禮品數量有限，贈完為止。兌換時請出示兌換券，兌換券遺失等同喪失兌換資格，請多加留意。 * 禮品兌換時間：2026.8.7 (FRI.) 起至 2026.8.31 (MON.)，每日 12:00 - 18:00 * 禮品兌換地點：國家音樂廳地面層服務臺。 文化禮金 於 OPENTIX 網站或 APP 全額使用文化幣支付，即可享有以下優惠： 青年席位專屬優惠：每席優惠票價300元，席次有限，售完為止。 青年席位五折自由座：享有5折優惠，席次有限，售完為止。 6.8 (一) 全面啟售後 早鳥優惠

2026.6.8 (MON.) ── 6.30 (TUE.) 購買 $1200（含）以上票券享 85 折優惠 節目套票 *布朗尼套票

2026.6.8 (MON.) 正式啟售後，購買兩廳院夏日爵士節慶樂團《菜鳥與布朗尼》兩張享 9 折優惠 *千層麵套票

2026.6.8 (MON.) 正式啟售後，購買2026兩廳院夏日爵士童樂會《節奏千層麵》兩張享 85 折優惠 爵士日日優惠

單檔視覺_玉山文教基金會輕鬆自在場 2026兩廳院夏日爵士童樂會《節奏千層麵》

單檔視覺_2026兩廳院夏日爵士節慶樂團《菜鳥與布朗尼》

單檔視覺_2026兩廳院夏日爵士 雷琪夏．班傑明爵士四重奏《浴火重生》

單檔視覺_2026兩廳院夏日爵士 彼得．厄斯金爵士五重奏《空中漫步》