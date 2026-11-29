國小自然課時，我曾親手照顧蠶寶寶，那是一段目送牠們長大的記憶。

當年，養蠶被列為中年級的經典教材，希望學生透過養蠶，觀察昆蟲完整的生命周期。老師發下剛孵化的蠶蟻，牠們色黑且小，難以令人喜愛。在小小的透明箱裡，我看著牠們在日夜流逝裡褪色轉化，成為白白胖胖的新模樣。

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嘗試說服自己喜歡牠們，所以我將牠們放在書桌旁，回到家放下書包，就和牠們打聲招呼。朋友說蠶吃桑葉認真又可愛，又說商店一包十元太昂貴，她在校園周遭發現了桑樹，摘下許多分享給我，那段時光，我的蠶寶寶們也跟著大快朵頤。

偶爾出門時見牠們莫名抬起頭定住不動，返家後就會看見黑黑、乾乾、皺成一團的小碎紙，聽老師說，那是牠們脫下的皮，少了那層過去的沉重，牠們好似就能再大一些。

我開始鼓起勇氣觸碰，牠們摸起來粉粉軟軟，我衷心祝福著牠們平安健康長大。透明盒子對牠們而言逐漸擁擠，母親幫我準備了一個披薩盒，並將紙箱打洞保留呼吸孔，我著實替昂首長大的蠶感到開心，牠們看起來多麼自由。

那日下午回家，我看見披薩盒外被多隻螞蟻環繞，我緊張地打開盒子，裡面的畫面已在腦海模糊，只記得蠶寶寶們全都死了。

到了學校大家繼續討論蠶寶寶的生長情形，同學繪聲繪影描述蠶蛾羽化飛出室外，也有許多同學的蠶已經結成乳白色的繭。老師簡單回應蠶繭可以用熱水煮開，取出柔順光澤的蠶絲，很有經濟價值。

順利成長的蠶寶寶，在羽化成蛾前卻可能面臨另一種結束方式。我不免想像蠶蛾幾乎是以一種逃生的心境，努力飛離要迫害牠的環境；雖然後來學習的知識，讓我知道家蠶蛾的飛行能力有限，那麼牠們飛往他方的模樣，是同學親眼所見，還是我們替牠們想像的結局？

用心照顧培養卻失落的種種，就像以為不斷添上桑葉，便能望見生命展翅的美景。有些相遇，如同桑葉上的露水，曾經真切地映著光，至於如何消散，沒有一再追尋的道理。