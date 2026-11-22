整點報時響起，收音機沙沙的音樂聲由遠而近。蹲在菜畦旁賣力除草的我抬起頭，迎上農家主人「歐多桑」滿滿的笑臉：「休息時間到囉！」遠在田的另一邊，一個小小的身影也站了起來，伸展一下手腿，「歐卡桑」環視一圈大家除草的成果，跟我們揮手喊著：「哇，真的非常感謝你們幫忙，有你們一起速度變好快！辛苦了──」我們站起來，揉揉腰、揉揉膝蓋，拾起工具一道往工作間走，下午的陽光又斜又黃，照得四人的臉亮澄澄一片金光。

市集裡的初相遇

伴著收音機裡主播和來賓的絮絮叨叨，我們七手八腳把椅子茶几擺好，歐多桑和歐卡桑從廚房端出令人快樂的「每日點心組合」：仙貝、餅乾、可可粉、即溶咖啡、復古的按壓式熱水壺，還有五顏六色的戶外用杯子。歐卡桑咔滋咔滋吃著仙貝，一面回味與我們初次相遇的情景，似乎不管反覆講多少次，都一樣津津有味……

熱門小說

尚未至農家報到的前幾天，我和伴侶兩人先在高山市四處閒晃，沒想到在一個市集裡，我們居然憑著WWOOF（見註）網站上的模糊印象，認出歐多桑、歐卡桑與WWOOFer正在擺攤。市集辦在寺廟前的空地，幾個可愛的帳篷攤位錯落，巨大的銀杏樹將綠意伸向藍天。微風吹過，歐卡桑與朋友表演的陶笛樂音流轉，真是我這輩子聽過最感動的音樂之一。

「通常都是前一組WWOOFer 離開，我們稍微休息一下，才會再接待下一組。WWOOFer們很難得能碰到彼此呢，多令人驚喜！」歐卡桑回憶得興高采烈，我心裡浮現的卻是那天初次見面感受到的驚訝──訝異於WWOOFer們對歐多桑、歐卡桑如此真心的喜愛。市集那日也是兩位法國年輕情侶換工的最後一天，兩人在攤位一再流連、不捨離去的模樣，伴著銀杏樹下的音樂和風，深深印在我腦海裡。

1.5倍的點心時間

這間農家是我與伴侶兩個月日本WWOOF換宿之旅的最後一站──位於岐阜縣高山市的蔬菜農園。

農家主人年紀較大，夫婦倆已六、七十歲，身體雖不免有些小狀況，但兩人總是活力充沛、笑容滿滿，天天清早就在田裡工作。無論WWOOFer的年紀大小，一律都請 WWOOFer喊他們「歐多桑、歐卡桑」（お父さん、お母さん），也就是「爸爸、媽媽」的意思。我後來漸漸理解，他倆絕非倚老賣老才想要被這樣稱呼，而是因為有一顆想要照顧大家的心，就像爸爸媽媽想要呵護孩子一般。

熱情的歐卡桑最愛和我們聊天，這兒的點心時間感覺是其他農家的1.5倍，她理直氣壯地說：「當然就是要和你們多多交流呀！」已擔任WWOOF農家主人十九年的她，嘴邊總是掛著WWOOFer，哪國的WWOOFer哪年做了什麼事情如數家珍。歐多桑則內向害羞，因為不擅英文，我們的日文又破，彼此就用貧瘠的英、日文單字加動作溝通，相處倒也都舒服自在。他倆感情極好，有時在田間分開工作一段時間，休息時歐卡桑馬上就嘰嘰呱呱報告剛才發生的趣事給歐多桑聽；歐卡桑有時手上工作正忙，歐多桑也會很有默契地補位進廚房，而且他煮麵、煎餅都好吃到無可挑剔。

與他們工作的感覺，平靜且享受。每一次上工前，大家先在工作間更衣換鞋，他倆會帶上一台銀色小收音機，扭開開關，沙沙的音樂和人聲流出來。歐卡桑解釋說這樣在田裡才知道時間，而我則享受於播出熟悉旋律時，大家散落在田間各個角落的一齊合唱。早晨巡豌豆架，歐卡桑教我們辨識白花與紫花兩個品種，細看才知豆莢的質地大小輕微不同，「雖然客人看不出來，但我們自己懂得分辨。」歐卡桑說。鮮綠的嫩芽捲曲著，豆莢在充滿朝氣的陽光下閃閃發亮。

百吃不膩的胖豆子

有一晚，歐卡桑聊起作為農家主人的機緣：本是幼兒園老師的她，二十幾年前因診斷出癌症，決定提早退休。某天她在圖書館被一本寫WWOOF的書吸引，沒料到一讀就覺得這便是他們下半輩子要做的事情；奇妙的是，當時擔任公務員的歐多桑也跟著提早退休（感情真的很好！），一起開始整理老家的田地。沒有務農經驗的兩人起初什麼都種不好，也搞不清如何販售，努力了五年，確定可以穩定產出和銷售後，他們才開始正式接待 WWOOFer。

待在他們家的日子裡，我們持續對他倆對待WWOOFer的一切感到驚訝：每天表定六小時農務外，一般農家期待WWOOFer協助的清潔、洗碗或備餐工作，在這兒都不用做；重的東西會率先被他們搬走（等等，你們不是一個膝蓋受傷、一個得過重症嗎？）；下雨天要從工作間移動到主屋，歐卡桑早已將兩把雨傘放在門口；拔草、種菜、育苗、搭棚、摘豌豆、掛洋蔥、洗刷蔬果、秤重包裝、擺攤……時時更換工作內容，使我們累積的疲勞得以舒緩；每回工作告一段落，歐卡桑總是大力感激我們，那樣的真心幾乎要讓人不好意思起來。

今年新採收的洋蔥剛掛上工作間屋梁晾乾。圖片提供／古國萱

摘豌豆時，歐卡桑會叮囑我們多巡一下植栽基部，找找看有沒有「胖豆子」──她對肥肥短短、奇形怪狀、被蟲蛀等豆莢的暱稱──胖豆子另分一籃蒐集，若蟲咬過就給山羊Yuki吃（牠最愛的零嘴！），若只是長相奇怪就留給自己，不銷售。我們每天都有好多胖豆子可吃，簡單炒、燙一下就美味無敵，百吃不膩。

現在想到胖豆子的味道，就憶起歐多桑、歐卡桑在田裡看著作物的笑臉，大地慷慨給予，而他們再將這些美好傳遞給世界。

●註：WWOOF為World Wide Opportunities on Organic Farms之縮寫，為國際性的有機農場換工組織。農場提供食宿、參與換工的人提供勞動作為交換，其中無任何金錢交易。WWOOFer即參與WWOOF的換工者。