初春三月，我隨團遠赴南美旅行。在秘魯前往著名景點「莫瑞梯田」（Moray）的路上，我們在一個偏僻的村莊落腳用午餐。

入座不久，一位婦人帶著年約十歲的小男孩走了進來，為我們彈吉他吟唱。男孩用著簡單的和弦，反覆彈奏同一個曲調，唱著我們聽不懂的異鄉民謠。這場景，讓人聯想起白居易〈琵琶行〉中「嘔啞嘲哳難為聽」的蒼涼。他不知疲倦地唱著，直到我們快用餐完畢，現場依然一片寂靜，沒有任何人回應。

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就在這尷尬的時刻，我們的團長在每張桌上放了一個盤子。他拋磚引玉，率先放進一張十元美金。眾人見狀，紛紛從包裡掏出美金跟進，連平日裡最斤斤計較的王大媽，也破天荒地拿出一元美金。沒過多久，各桌的盤子裡都堆疊著心意；婦人見狀，眼底滿是欣喜，連聲向我們致謝。

其實，我們給予的這份慷慨，很大一部分是出自對團長的尊敬。他雖已年近古稀，卻依舊像個熱情奔放的熱血男兒。一路上，他無微不至地照顧大家，幫忙搬運行李、說笑話逗樂全場，還體貼地協助領隊前後照看。

臨走前，小男孩露出了靦腆純真的笑容。我們告訴他，我們來自台灣。他眼神中閃過一絲疑惑，顯然並不明白這座島嶼位在何方。但我們並不在意，他記不記得都不重要。我們只是想讓他在未來某天，偶然想起那個中午時，會記得曾有一群遠方來的客人，認真聽完了他的歌。

那一刻的心情，就像當年疫情期間，我們毫無所求地捐出口罩一樣──純粹只是想傳遞一份「Taiwan can help」的溫暖與善意。