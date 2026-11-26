高中時期的我是個內向的人，雖然現在已變成了一位飽經世事滄桑的中年 大叔的樣子，但內向狀況卻也差不多，在生活中若到遇不合理的事情也不去爭，在公司尤怕被人說倚老賣老，所以對於沒禮貌的同事，我都選擇隱忍，不會對他大小聲。

某日下班前，老闆進來說著：「晚上大家都沒事吧？」，在社會上翻滾多年，算是老練的我，特別明白這樣的疑問句，其實不是真的在問意見，純粹只是老闆在醞釀情緒，試探性詢問後，就要交付任務了，果然在聽到大家心領神會、異口同聲說：「沒事！」，他就喜孜孜說：「很好！公司項目達標了，今晚全部人要一起去慶祝慶祝，大家多喝二杯喔，誰不來誰就是小狗！」等他走出大辦後，我也跑去樓梯角落，無奈地發出了公司突然加班訊息，取消了我原約好的小聚會。

熱門小說

下班後我坐上了捷運，在經歷一段黃線轉藍線，藍線再轉綠線捷運的擁擠與奔波後，終於來到捷運西門六號出口外，我一邊欣賞電視牆播著電影預告及廣場上街頭藝人表演，一邊滑著手機等待同事們的陸續到來。

這時天空突然下起了雨，而捷運站內那幾把共享雨傘，也早被眼尖手快的人順手牽走，於是我只好跑向最近的商家，本想挑選百元便宜的摺疊小傘來用，心想：「反正雨不算大，可以勉強遮雨就好」，但老天總愛開玩笑，我看見那綁馬尾的年輕女店員模樣，竟像極了我的前女友，她那雙大大的眼睛十分動人，溫柔婉約的聲音更是悅耳好聽，就在她一番專業介紹與推銷後，我竟買了一把號稱紳士款的大黑傘，價格是一千五百元……。

我望向街上許多男女相互依偎的樣子，腦海不自覺響起了「一支小雨傘」台語歌，左手指也不停打著拍子，思緒更是回到初戀那時，閃過一幕幕和她在這牽手散步、吃飯看電影的許多畫面……但也想起與她分手後，我在老友家哭訴被兵變，酒醉鬧騰一整夜。

杯觥交錯及馬屁連連的公司聚會後，微醺的我改坐計程車搖晃回家，一切又回到現實的平常，但當洗完澡躺在床上時，突然想起一件事，心中暗罵：「 X！我的大黑傘還在計程車裡……唉」。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。