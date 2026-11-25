「亞蘭亞蘭虛累累！」金鐘視帝陳亞蘭 過去傳唱全台的經典歌詞深植人心，沒想到這回換成她把徒弟們操到「虛累累」！由陳亞蘭領軍的全台首部歌仔戲 實境節目《女俠俱樂部》，最新預告曝光魔鬼訓練實況，她帶著郭子乾、王彩樺、莊凱勛與Dora謝雨芝苦練歌仔戲基本功，眼看學徒們還一派輕鬆，陳亞蘭心一橫：「這就是還操不夠累啦！」隨即展開嚴格的蹲馬步特訓。

沒想到年紀最輕的Dora謝雨芝，身體柔軟度卻跟不上要求，蹲得不夠深，陳亞蘭索性親自出手往下按壓，讓Dora謝雨芝當場崩潰！高強度訓練也讓網友驚呼，根本是「比想像中還魔鬼的訓練班」、「比成功嶺還操」，讓這群平時在舞台上光鮮亮麗的明星，真正體會到歌仔戲台上一分鐘、台下十年功的辛苦。

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王彩樺走圓場氣勢十足 莊凱勛耍花槍失手 歌仔戲小白Dora連站位都找不到

不過在嚴師陳亞蘭的魔鬼訓練下，學徒們也逐漸展現真功夫！曾有歌仔戲演出經驗的王彩樺，初次「走圓場」便氣勢十足，讓陳亞蘭忍不住稱讚：「不錯喔！有練過喔！」擁有京劇底子的莊凱勛同樣不遑多讓，耍起花槍架式十足，沒想到才剛獲得肯定，下一秒卻突然失手，讓陳亞蘭哭笑不得直呼：「真是不能誇！」相較於兩位師兄師姐的駕輕就熟，完全沒有歌仔戲經驗的Dora謝雨芝卻面臨更大的考驗，才剛開始摸索基本功，就得迎接首次登台演出。眼看莊凱勛早已熟門熟路，她卻連站位都還搞不清楚，甚至被陳亞蘭當場大吼：「站桌子旁邊！」從蹲馬步被壓到崩潰，到上台前還找不到自己的位置，這位「歌仔戲小白」究竟能否順利完成演出，也成為預告的一大懸念。

圖：尊鵬國際股份有限公司

圖：陳亞蘭歌仔戲-女俠俱樂部

嚴師私下超有愛 陳亞蘭替王彩樺、白雲慶生 奶油吻與砸派同步上演

雖然練功時毫不手軟，陳亞蘭私下對徒弟們卻相當有愛！今24日適逢王彩樺生日，她與白雲生日剛好都在11月底，陳亞蘭特別抽空替兩人慶生。近日王彩樺正忙著宣傳新歌《採花賊》，也與陳亞蘭合體上節目宣傳《女俠俱樂部》，沒想到工作結束後，竟迎來一場熱鬧的生日驚喜！陳亞蘭不只當眾將奶油抹上王彩樺和白雲的臉，還大方獻出「奶油吻」，讓慶生現場尖叫聲不斷；另一位壽星白雲更是躲不過惡作劇，直接慘遭砸派，場面瞬間失控。從練功時的嚴師到私下玩成一團的好友，師徒間的反差互動也為節目增添不少笑料。

圖：陳亞蘭歌仔戲-女俠俱樂部

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圖：尊鵬國際股份有限公司

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王彩樺練跑圓場曾中暑 直呼「我都幾歲了」

談起《女俠俱樂部》的魔鬼訓練，王彩樺坦言，即使過去曾演出歌仔戲，這回挑戰小旦的小碎步、跑圓場、蹲馬步與耍槍，對現在的體力來說仍相當吃力。她回憶《女俠》初期某次錄影剛好在大太陽下的操場練習跑圓場，陳亞蘭不斷催促：「快一點！快一點！」偏偏自己始終跟不上隊伍，讓她忍不住在心裡哀號：「天啊！我都幾歲了！」當天甚至因為高溫出現中暑不適，最後仍咬牙完成練習。

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圖：陳亞蘭歌仔戲-女俠俱樂部

白雲自認頭號被關照學徒 斯巴達教育練出一身膽量

白雲則笑稱自己才是被陳亞蘭「特別關照」的頭號學徒，透露陳亞蘭原本就很嚴格，尤其對他更是毫不留情，「她是天蠍座的，真的不好喬！」他形容陳亞蘭做事極度專注，「她要嘛不做，要做就要做到最好」，讓身為火象星座的自己在旁邊經常被糾正。不過經過這番魔鬼磨練，白雲反而練出一身膽量，幽默表示：「在人世間還有什麼好擔心的？OK的，沒問題的！她那種斯巴達的教育我都不怕了，沒有什麼可以怕的！」

圖：陳亞蘭歌仔戲-女俠俱樂部

節目資訊：5大明星學徒體驗歌仔戲 12月5日華視首播

全台首檔歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》由「金鐘視帝」陳亞蘭領軍，率5大明星學徒郭子乾、王彩樺、白雲、莊凱勛、Dora謝雨芝等人體驗歌仔戲文化，從在地野台戲班到大舞台即興演出，當大家站回同一條起跑線，誰能放下包袱、誰又會率先突破自己，都將一一揭曉。《女俠俱樂部》將於12月5日起，每週六晚間8點在華視全台首播、晚間9點中華電信Hami Video影劇館+上架，週日晚間9點30分接力登上台視播出。

精華 FAQ Q1：陳亞蘭在《女俠俱樂部》裡對學徒的訓練有多嚴格？ 她以魔鬼教頭姿態帶領郭子乾、王彩樺、白雲、莊凱勛與Dora謝雨芝苦練基本功，從蹲馬步到走圓場都不放過，甚至親自出手壓Dora下蹲，讓學徒們直呼吃不消。

Q2：哪些學徒在訓練中展現底子，哪些人最吃力？ 王彩樺有歌仔戲經驗，走圓場氣勢十足；莊凱勛雖有京劇底子，耍花槍卻仍失手。相較之下，完全沒經驗的Dora連站位都常搞不清楚，成為最吃力的學徒。

Q3：《女俠俱樂部》何時播出，陳亞蘭私下又做了什麼互動？ 節目將於12月5日起在華視首播，並於Hami Video與台視接力播出。私下陳亞蘭則替王彩樺、白雲慶生，還上演奶油吻與砸派橋段，氣氛非常熱鬧。