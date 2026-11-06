《尚公主》權謀線升級！孟子義談暮晚搖低谷成長，唐曉天登場掀起「言尚派、蒙在石派」論戰

Disney+ 熱播中浪漫古裝 大作《尚公主》憑藉男女主角孟子義、李昀銳極具張力的CP感與情感發展備受矚目，近期劇情更迎來全面升級的朝堂權謀 戰。

隨著霸道公主「暮晚搖」與清冷書生「言尚」兩人的高甜雙向奔赴，故事重心也進一步延伸至皇權角力、世家勢力與朝堂鬥爭之中，讓不少觀眾直呼：「原以為是愛情 劇，結果權謀戲意外精彩！」

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孟子義談暮晚搖：不是完美女主，而是跌落低谷後仍努力向上的人

在《尚公主》最新劇情中，「暮晚搖」在北靖和親的過往曝光，由唐曉天飾演的北靖世子「蒙在石」也成為熱議焦點。年少時遠赴北靖和親的暮晚搖曾遭遇難以抹滅的創傷，甚至因此失去成為母親的機會，而蒙在石正是見過她最狼狽的模樣、知道她所有秘密、甚至多次伸出援手並愛上暮晚搖，甚至追來盛安求娶公主的男人。

圖：Disney+

孟子義近期接受《入戲》深度專訪時，也分享了自己對暮晚搖的理解。她認為暮晚搖並非傳統意義上完美無缺的女主角，而是有著灰度與複雜面向的人物。談到自己與角色相似之處，孟子義表示，兩人都有一股向上的生命力，也相信「真的有一種力量」，能夠支持自己在困境中繼續前進。

圖：截自《入戲》

孟子義透露，拍攝北靖篇章時，自己曾長時間沉浸在暮晚搖的情緒裡，每天都感到相當低落。她也認為，自己與暮晚搖的成長軌跡有些相似，曾經身處相對舒適的環境，卻突然跌入低谷，只能靠著自己一步步重新站起來。回顧過去的低潮，她想對當時的自己說：「非常感謝你，因為你的堅持你的努力才讓我有今天。」

圖：截自《入戲》

面對外界對演技與表現的質疑，孟子義也表示不會刻意逃避，更傾向直接面對問題。她表示大家可以再往后看看，會看到我們在循序漸進地改變的。聊到這幾年拍戲頻率高，孟子義感慨回應稱過去停滯的幾年機會很少，“我好像比別人晚了一些，但這些蹉跎的歲月我又沒辦法彌補，也是想彌補過去幾年的遺憾吧”。

圖：截自《入戲》

唐曉天化身北靖世子蒙在石！「言尚派」與「蒙在石派」掀起討論

被不少劇迷封為「古裝劇最帥男二」的唐曉天，近年憑藉多部熱門作品累積高人氣。無論是在《珠簾玉幕》中默默守護女主角的張晉然，或是《許我耀眼》中的暖男學長于一鳴，都收穫大批支持者。此次在《尚公主》中脫去過往溫文儒雅的形象，換上草原男兒的豪邁與霸氣，被許多觀眾視為本劇後期最具存在感的新角色，更開始在社群上掀起支持溫柔年下書生的「言尚派」與喜歡痞帥年上狼狗的「蒙在石派」的熱烈討論。

圖：《尚公主》官微

圖：《尚公主》官微

不只談戀愛！《尚公主》朝堂權謀與美術細節同樣吸睛

除了情感線持續發酵，《尚公主》也憑藉跳脫傳統古偶框架的人物塑造逐漸累積口碑，故事不是單純圍繞男主角展開的朝堂鬥爭，而是上至皇親貴族、下至太監宮女都有自己的立場動機與權謀掙扎，其中暮晚搖更不是等待被拯救的公主，自從北靖歸來後，她不斷在皇權與朝局之間尋找生存之道，一步步憑藉自己的判斷與謀略在棋局中站穩腳步，展現出有別於過往古裝劇女主角的獨立魅力。

圖：《尚公主》官微

圖：《尚公主》官微

《尚公主》的美術設計也持續成為觀眾熱議焦點。從服裝紋樣、頭飾設計到場景搭建與色彩運用，都展現高度一致且細膩的美學風格。無論是盛安城的繁華氣韻，或北靖篇章所呈現的蒼茫肅殺感，都透過鏡頭語言與光影調度展現鮮明區隔。不少觀眾更在社群分享劇照與截圖，大讚「每一幀都像壁紙」、「隨手暫停都是電影畫面」，認為作品在視覺質感上的講究，成功放大了故事的情緒張力。

圖：Disney+

Disney+ 古裝劇接力登場！《寶珠》屠戶之女逆襲改命

除了《尚公主》持續熱播，Disney+ 也將獨家推出古裝新作《寶珠》，，講述出身市井、潑辣果敢的「屠戶之女」金寶珠（代露娃 飾），為了改寫命運，嫁給身殘名毀的謝家嫡子謝硯（賴偉明 飾）做妾，恃才傲物的高門子弟不甘姻緣被家族控制，處處給目不識丁的寶珠難堪。面對的頑劣的丈夫和家族後宅的爭鬥，寶珠靠著一股不服氣的韌性，展開逆風翻盤的熱血成長之旅。

圖：Disney+

當家族紛爭牽扯出朝堂黨爭，各方勢力逐漸登場，謝家岌岌可危，兩人從互不順眼到攜手破局，在一次次生死關頭中建立信任，也逐漸發現這段看似被逼迫的關係，其實早已埋藏著一見傾心的心動伏筆。集結契約婚姻、歡喜冤家、宅鬥權謀與追妻火葬場等觀眾最愛元素，《寶珠》輕快又爽快的劇情，勢必成為下一部引爆討論的古裝愛情話題之作。

古裝愛情大作《尚公主》已在Disney+ 熱播中，取材自中國古典文學經典的東方志怪奇談《新聊齋》、以及講述屠戶之女逆襲改命的古裝新作《寶珠》也將陸續登場。

精華 FAQ Q1：《尚公主》近期劇情最明顯的轉變是什麼？ 劇情從原本的高甜戀愛，明顯轉向朝堂權謀與皇權角力，世家勢力、官場鬥爭同步升級，讓作品不再只是單純古偶，而是愛情與權謀並進。

Q2：孟子義如何看待她所飾演的暮晚搖？ 她認為暮晚搖不是傳統意義上的完美女主，而是帶有灰度與複雜面向的人物；角色在創傷後仍努力向上，和她自己走出低谷的經驗也很相近。

Q3：唐曉天在劇中帶來了哪些新的話題熱度？ 唐曉天飾演北靖世子蒙在石後，因痞帥、霸氣又深情的形象受到關注，進一步引發觀眾在「言尚派」與「蒙在石派」之間的選邊討論。