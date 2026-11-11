陸劇黑馬《今天是太陽雨》楊超越、董思成演活雙向救贖，原定22集變24集原因曝光

由楊超越、董思成領銜主演，貓的樹執導的陸劇 《今天是太陽雨》熱度持續上升，以大學校園為背景，融合青春 愛情 、成長與療癒元素，講述兩個背負不同人生傷痛的年輕人，從競爭對手逐漸成為彼此依靠的故事 。

除了男女主角從針鋒相對到雙向救贖的感情發展，導演貓的樹近日也特別分享拍攝幕後點滴，透露原本規劃22集的劇集，因為實在捨不得結束鄭雨與陳硯周的故事，最後決定增加至24集，只為讓觀眾多看一些兩人交往後的甜蜜日常。此外，劇組更曾以僅有9名工作人員的精簡團隊前往海外拍攝，種種幕後故事也讓不少觀眾感受到製作團隊的用心。

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《今天是太陽雨》劇情介紹

故事講述清宜大學生科院成績優異的大三學生鄭雨（楊超越 飾），因身負為母治病的高額費用壓力，一直在刻苦學習拿獎學金的同時做各種兼職賺錢。然而因病留級的學長陳硯周（董思成 飾）成了她在學習上的有力競爭對手。為了捍衛獎學金，鄭雨和陳硯周開始互相較勁，卻在競爭中察覺到彼此的相似性，產生惺惺相惜之感。隨著多次競爭合作加深了彼此理解，陳硯周被鄭雨的堅韌所觸動，鄭雨也得知陳硯周有著與自己相似的家庭創傷，兩顆心逐漸靠近。最終，兩人抱團拿下比賽，也互通了彼此心意，在相互支持下走出人生低谷，找到未來學業和生活上前進的方向。

圖：《今天是太陽雨》官微

看點1｜楊超越化身堅韌打工少女，詮釋為生活努力的青春模樣

楊超越這次飾演生物系學生鄭雨，角色不只是一般的校園少女，更背負著家庭經濟與照顧母親的沉重責任。白天努力讀書、課餘時間四處打工，即使生活充滿壓力，仍然不輕易向命運低頭，角色堅強又帶點倔強的個性，也成為劇情的一大亮點。

圖：《今天是太陽雨》官微

圖：《今天是太陽雨》官微

圖：《今天是太陽雨》官微

圖：《今天是太陽雨》官微

看點2｜董思成演繹清冷學霸，反差角色藏著內心傷痛

董思成飾演因病休學一年後重返校園的陳硯周，表面上是成績優異、能力出眾的清冷學霸，實際上卻因過去的家庭變故與兄長離世，逐漸封閉自己的內心。隨著與鄭雨相遇，他開始重新感受到人與人之間的溫度，角色從冷漠到逐漸敞開心扉的變化，值得期待。

圖：《今天是太陽雨》官微

圖：《今天是太陽雨》官微

圖：《今天是太陽雨》官微

看點3｜從學業競爭到雙向救贖，慢熱愛情更有層次

不同於一開始就甜蜜放閃的校園愛情劇，《今天是太陽雨》先從獎學金競爭、實驗室合作與學校競賽切入，讓鄭雨與陳硯周在一次次相處中認識彼此。兩人不只是感情上的陪伴，更是能夠理解對方困境、一起成長的夥伴，從對手變成隊友的關係轉變，也讓感情發展更有層次。

圖：《今天是太陽雨》官微

看點4｜貓的樹親曝拍攝幕後！原定22集變24集，只為留下更多甜蜜日常

除了劇情本身，導演貓的樹也特別撰寫幕後文章，分享《今天是太陽雨》從選角、場景到海外拍攝的各種小故事。其中最讓粉絲驚喜的，莫過於原本全劇規劃22集，拍攝到海外行程前也一直以22集為目標，最後卻增加至24集。

圖：截自猫的树Cattree微博

貓的樹坦言，因為實在太不想結束鄭雨與陳硯周的故事，尤其兩人好不容易走到一起，更希望能讓觀眾多看看他們交往後的甜蜜日常，因此才決定增加集數。這番分享也讓不少喜愛男女主角互動的觀眾更加期待後續發展。

此外，劇組的海外拍攝條件也相當克難。導演透露，整個海外拍攝團隊只有9名工作人員，幾乎每個人都得身兼多職，一人當十人用。演員與工作人員一起搭乘廉價航空、擠大巴車、吃漢堡，甚至住宿時也與工作人員住在同一間飯店。由於預算有限，大家在國外拍攝期間幾乎沒有休息椅，只能蹲在路邊稍作休息，讓導演也忍不住感嘆，這是一段辛苦卻非常美好的經歷。

圖：翻攝自猫的树Cattree微博

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看點5｜原創劇本沒有IP加持！從真實雨景到後製飛蛾，細節藏滿劇組巧思

貓的樹也透露，《今天是太陽雨》並非改編自小說或漫畫，而是完全原創的劇本，由新人編劇施也執筆。在當前影視市場普遍仰賴知名IP的環境下，選擇以原創故事製作影集並不容易，因此導演也特別希望觀眾能多多支持這部作品。

至於拍攝細節，也有不少有趣的幕後故事。例如，鄭雨打工的便利商店，是導演尋找許久後偶然發現的場景；劇中男女主角的秘密基地，則是在一所老年大學取景，再將其中一間教室重新布置成舊實驗室。

圖：翻攝自猫的树Cattree微博

另外，劇中野外實踐基地的廢棄場景，實際上是在一座廢棄遊樂場拍攝，到了晚上甚至不用特別布置就相當有恐怖氣氛。而冬天拍攝燈誘場景時，因為現場找不到飛蛾與昆蟲，劇組只好在後製階段一隻一隻將昆蟲合成上去；至於莊寧被欺負時瓶子裡的飛蛾，拍攝結束後也立即被工作人員放生。

圖：翻攝自猫的树Cattree微博

導演還特別提到，自己最喜歡的一場戲，是鄭雨受傷後，男女主角在便利商店窗邊的畫面。兩人隔著玻璃看著外面的雨，也從玻璃倒影中看見彼此，透過細膩的鏡頭呈現角色之間逐漸靠近的情感，成為他拍攝時特別有感觸的一幕。

《今天是太陽雨》不只有校園戀愛的甜蜜氛圍，也加入家庭責任、成長傷痛與自我療癒等現實議題。從導演貓的樹分享的幕後故事，更能看見劇組在有限預算與人力下，仍努力完成作品的熱情。

精華 FAQ Q1：《今天是太陽雨》主要講述怎樣的青春故事？ 故事以大學校園為背景，描述鄭雨與陳硯周從獎學金競爭對手，逐步成為互相理解、彼此支持的伴侶，並在成長與傷痛中走向雙向救贖。

Q2：導演貓的樹為什麼把全劇從22集加到24集？ 貓的樹表示因為太不想結束鄭雨與陳硯周的故事，特別是兩人交往後的甜蜜日常很值得多拍，因此決定把原本22集增加到24集。

Q3：這部劇在拍攝與製作上有哪些特別幕後亮點？ 劇組曾以僅9名工作人員赴海外拍攝，所有人一人多工、住宿與交通都很克難；此外作品是原創劇本，並透過真實場景與後製細節強化氛圍。