罐頭食材的美味逆襲！在家也能吃到義大利名料理：小牛肉鮪魚醬

文字╱攝影 曹天晴

家裡廚房角落有個「急救抽屜」，塞滿琳瑯滿目的罐頭。無論是下班太晚、冰箱空空、半夜嘴饞，任何食慾需要緊急照護的時候，我便會打開那個抽屜求救。罐頭是忙碌生活中強力又溫柔的外援，我總能在裡頭找到剛剛好的一顆，安撫無所適從的情緒和胃口。

我的罐頭生活可說是有滋有味！鹹甜開胃的脆瓜澆在稀飯上，稀哩呼嚕地吃；午餐肉沾點蛋汁煎的酥軟，和刷過芝麻油的韓國海苔一起鋪在熱騰騰的白飯上；桃子罐頭則是完美甜點！晶瑩表面閃爍著糖蜜的光澤，光看它躺在冰涼的玻璃碟上，就足以讓心情愉悅。

用柔嫩的里肌捲著蘋果絲和鮪魚醬一起享用。圖／鄉間小路

但罐頭的好，可不只是方便而已。高溫高壓與長時間密封的淬煉，成就了許多非罐頭不可的好味道。好比連魚骨都酥軟入心的茄汁鯖魚；個頭小卻濃鮮提味的鯷魚罐；口感細緻綿密的英式燉豆；還有一道我的拿手菜，用的正是家家都有的鮪魚罐頭！

在北義大利的美食之州皮埃蒙特（Piemonte），有一道名為Vitello Tonnato（小牛肉鮪魚醬）的鄉土料理。傳統做法是將小牛腿肉放入香料湯中低溫煨熟，放涼切片後，淋上由鮪魚、酸豆與鯷魚攪打而成的醬汁。

當滋味清爽的小牛肉裹上濃郁厚實的鮪魚醬， 這樣的組合十分危險，一不留神，白酒瓶就空了一半。奶黃色的質地濃滑而細緻，幾乎感受不到纖維，鮪魚罐頭在料理人的巧思下得到了昇華，搖身一變成為華麗的靈魂醬汁。

細膩滑順的鮪魚醬，濃郁卻清爽。

食材

豬肩肉、蘋果、鮪魚醬（鮪魚罐頭1罐、酸豆10 顆、鯷魚2 條、馬士卡彭4大匙、蛋黃1顆、檸檬汁少許）

調味料

白酒、鹽、月桂葉、黑胡椒粒、蒜瓣、橄欖油

料理步驟

1.豬肩肉抹鹽，與月桂葉、黑胡椒粒、蒜瓣放入袋中，倒入白酒擠出空氣密封，冷藏醃漬一晚。

2.取出袋裡液體倒入鍋中，加入足夠覆蓋肉塊的水，沸騰後轉小火再加入肉塊，慢煮30 ∼ 40分鐘直到熟透。

3.撈出放涼後冰鎮2 小時以上，切薄片備用。蘋果切絲備用。

4.鮪魚醬材料以攪拌棒打至滑順，可用橄欖油調整稠度。

5.肉片與蘋果絲鋪底，淋上醬汁，綴以橄欖油及現磨黑胡椒。

食材。圖／鄉間小路

圖／鄉間小路

本文作者： 曹天晴Tenco

愛吃愛煮也寫字的料理家。社群「私廚家家酒」版主，現居東京。市場的新奇食材、文化混搭的樂趣、自由的靈感調味—家常菜可以不只是柴米油鹽，我窩在廚房，探索家常菜在安心健康之外的第N種可能，帶著玩心重新思考「家」的味道。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年3月號豆陣俱樂部，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年3月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-03-01